$!Apenas 6 de 32 proyectos de bordos están finalizados en el valle de Sula

La segunda visita se realizó en el bordo de Finca 44, también en La Lima, zona cercana al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales y caracterizada por extensas plantaciones de limón persa.Aquí sí se observaron trabajos en ejecución, según autoridades locales, la maquinaria ingresó hace unos 20 días para desarrollar una obra que incluye la construcción de una escollera y sobreelevación del bordo. El tramo intervenido tiene aproximadamente un kilómetro y presentaba problemas de erosión debido a la fuerza del río Chamelecón. Las máquinas trabajan actualmente en el levantamiento topográfico previo a la ejecución de la obra principal.Los técnicos explicaron que la escollera permitirá disminuir la velocidad del agua cuando esta golpea directamente la estructura, reduciendo así el riesgo de socavación. Los habitantes consideraron que una falla en este punto pondría en riesgo gran parte del casco urbano de La Lima."Lo que el agua agarre lo va a desarmar", comentó uno de los pobladores consultados. Durante el recorrido también se informó que otros proyectos avanzan en el municipio, el bordo La Marimba presenta un avance cercano al 80%, mientras que el bordo El Paraíso ronda el 45%.Según autoridades municipales, este año es la primera vez en mucho tiempo que se realiza una intervención significativa en este bordo.