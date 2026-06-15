$!Apenas 6 de 32 proyectos de bordos están finalizados en el valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras

Los bordos de contención del valle de Sula, una de las regiones más productivas y pobladas de Honduras, continúan siendo una barrera frágil frente a las crecientes amenazas de inundaciones. Cada temporada de lluvias reabre el mismo sentimiento de preocupación, con comunidades en alerta, familias evacuadas, pérdidas agrícolas y materiales millonarias. Su vulnerabilidad no es problema nuevo, tras las tormentas Eta y Iota hace casi 6 años, amplias zonas quedaron afectadas, desnudando la necesidad urgente de fortalecer sistemas de contención, sobre todo en bordos que han presentado fisuras, erosión y debilitamiento progresivo. A inicios de este año, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de Gobiernos Municipales, que declara estado de emergencia a nivel nacional y establece marco legal temporal de un año para ejecutar obras urgentes. Uno de los ejes centrales es el control de inundaciones, que contempla dragado de ríos, limpieza de cauces y reconstrucción de bordos en diferentes regiones del país. LA PRENSA Premium conoció que, a la fecha, el Gobierno ejecuta unos 32 proyectos de bordo simultáneos en zona metropolitana del valle de Sula, de reconstrucción, rehabilitación y reparación. Esto ocurre en municipios de La Lima, San Manuel, El Progreso, Choloma, Potrerillos, El Negrito, San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa, Pimienta, Villanueva y otros, pero que solo seis han sido concretados. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó a este equipo que del total de proyectos en ejecución, aún no se han iniciado labores en el bordo de finca Los Olmos, en Pimienta, pero mediante una visita de campo se constató que tampoco han comenzado trabajos en San Juan Viejo en La Lima, ni en el kilómetro 71 en Villanueva. Por otro lado, las obras que ya han sido concluidas corresponden a Manacalito en Puerto Cortés; Finca 11 y Buena Vista en El Progreso; campos Llano y Barranco en Santa Cruz de Yojoa; Casmul en San Manuel; y el sector La 28 en El Negrito. En total, 26 proyectos aún no han sido finalizados y el avance global de los trabajos se estima en un 50%. Las obras en marcha están en La Lima, El Progreso, Choloma, Potrerillos, en San Pedro Sula y La Ceiba.

El plan también incluye trabajos de dragado en ríos y canales, como el Guaymitas y el río Leán; además de intervenciones financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Pero sin adjudicación. Se trata del dragado de 4 kilómetros en río Chamelecón, 11 kilómetros en canal Maya, 11 kilómetros en canal Campín y en quebrada Chasnigua. El director regional de la SIT, Pavel Amaya, detalló a LA PRENSA Premium que las intervenciones se desarrollan en múltiples municipios del norte del país y forman parte de un esfuerzo coordinado para fortalecer la infraestructura hidráulica ante las lluvias.

Sobre proyectos Ningún bordo intervenido está siendo construido desde cero. Las obras se concentran en sobreelevación de estructuras existentes, colocación de escolleras para proteger y reparación de grietas

Ningún bordo intervenido está siendo construido desde cero. Las obras se concentran en sobreelevación de estructuras existentes, colocación de escolleras para proteger y reparación de grietas la mayoría de bordos donde se ejecutan trabajos de rehabilitación y fortalecimiento es el municipio de El Progreso. También se prioriza La Lima por su alta vulnerabilidad.

Según el representante de la SIT en el noroccidente, las labores comprenden limpieza de canales, sobreelevación y reconstrucción de bordos, construcción de escolleras, rehabilitación de alcantarillas, construcción de gaviones y dragado de ríos, para mejorar la capacidad de evacuación de aguas y reducir el riesgo de desbordamientos. "En su mayoría los proyectos están iniciados y algunos ya se encuentran finalizados; en los proyectos con fondos internacionales, recién se hizo la recepción de ofertas, solo está un proceso de revisión administrativo y ya muy pronto se dan las órdenes de inicio. Estos trabajos de los bordos lo hemos iniciando en el tiempo correcto, que es el verano y estos proyectos en su mayoría estarán finalizando a mediados de julio", aseguró Amaya.

En marcha

LA PRENSA Premium revisó documentos de la SIT que muestran quepuso en ejecución entre marzo y mayo de este año una serie de procesos de contratación y adjudicación en lo denominado “Proyectos de Mitigación del valle de Sula” en sus diferentes etapas, con inversión acumulada que supera 300 millones de lempiras. Se incluye reconstrucción, rehabilitación y supervisión de bordos, escolleras, alcantarillas, gaviones y otras obras hidráulicas. El 3 de marzo se llevó a cabo la adjudicación de siete de nueve lotes del proyecto “Mitigación del valle de Sula etapa I” por un monto total de 172.8 millones de lempiras. Las obras fueron distribuidas entre varias empresas constructoras, entre ellas Sistemas de Construcción, A&V Ingenieros, Corporación Sol, Construcciones y Consultorías Argueta y Consultoría y Construcción de Infraestructura, con contratos individuales que oscilan entre 14.6 y 43.8 millones de lempiras. Los lotes cuatro y cinco fueron declarados fracasados, dejando sin adjudicación parte de las intervenciones previstas inicialmente. El proyecto contemplaba acciones en bordos, escolleras, alcantarillas y sistemas de protección hidráulica en múltiples municipios, aunque no se detalló coordenadas exactas ni cronogramas de inicio de obras.

Temporada lluviosa Inicia Entre mayo y junio, pero se extiende hasta noviembre. Autoridades municipales y centrales se preparan en contención en los municipios vulnerables.

Paralelamente se adjudicó el contrato de supervisión de la etapa I por 15.5 millones de lempiras a la empresa Geotecnia y Pavimentos S. de R.L. de C.V. (GYP). El proceso registró una sola oferta tras una enmienda administrativa que modificó la fecha de recepción de propuestas del 9 al 10 de marzo de 2026. La empresa supervisora sería responsable del control técnico de los nueve lotes de obras, aunque no se especificó fechas de inicio ni cronograma de supervisión. El 13 de marzo se adjudicó la etapa II de los proyectos de mitigación por 131.2 millones de lempiras, con la participación de ocho empresas constructoras. Las intervenciones incluirían retiro y sobreelevación de bordos, construcción de escolleras y muros de gaviones en municipios como La Lima, Choloma, San Pedro Sula, El Progreso y zonas aledañas. Los cinco lotes fueron adjudicados a diferentes empresas, con montos entre 11.6 y 42 millones de lempiras. En paralelo se adjudicó la supervisión de tres lotes de la etapa II por aproximadamente 8.6 millones de lempiras a consultoras como Soluciones Integrales de Ingeniería, ASP Consultores y Ditop; sin embargo, algunos contratos carecían de orden de inicio, lo que impide establecer con precisión el arranque efectivo de las inspecciones. El contrato de supervisión abarcaba intervenciones en tres sectores estratégicos del norte del país: Finca 44, en La Lima; Monterrey y Soberanos del Norte, ambos en El Progreso. El 9 de abril de 2026 se se ejecutó la etapa III, centrada en el reforzamiento de cinco bordos con geomanta de concreto en zonas críticas. Las obras contemplarían la protección y reforzamiento de bordos en cinco sectores: Manacalito, en Puerto Cortés; Casmul, en San Manuel; Naranjos Chinos y Amapa, en El Progreso; y San Juan Viejo, en La Lima. El proyecto fue adjudicado por 49.7 millones de lempiras a la empresa Amacon S. de R.L. de C.V., con un plazo de ejecución de 150 días calendario. La supervisión fue asignada a ASP Consultores por 4.9 millones de lempiras, aunque nuevamente no se detalló la orden de inicio. El 8 de mayo se publicó los procesos de la etapa IV, tanto para construcción como para supervisión, en ocho lotes distribuidos en zonas como Pimienta, Villanueva, Puerto Cortés, Choloma y La Ceiba. El proceso de recepción de ofertas se realizó el 14 de mayo de 2026, con la participación de siete empresas constructoras: Mantenimiento y Servicios S.A. de C.V., Constructora Pilares S. de R.L., Ingeniería Global S. de R.L., Constructora Ramírez S.A. de C.V., Amacon S. de R.L. de C.V., Obras y Desarrollo S.A. de C.V. y Constructora Hondureña S. de R.L. de C.V.. De acuerdo con las bases del concurso, una misma empresa únicamente podía adjudicarse un lote con el objetivo de distribuir la ejecución entre distintos oferentes y ampliar la participación en la obra pública. En la resolución revisada del proceso se detalló la adjudicación de los primeros lotes. El lote uno fue otorgado por un monto de 20.1 millones de lempiras, mientras que el lote dos fue adjudicado a Constructora Ramírez S.A. de C.V. por un valor de 23.1 millones de lempiras.

Esperanza

LA PRENSA Premium visitó varios bordos del departamento de Cortés donde verificó que, en efecto, hay obras concluidas, trabajos en marcha y sectores donde aún no hay señales del inicio de los proyectos anunciados.

La primera parada fue el bordo de San Juan Viejo, en La Lima, una zona históricamente vinculada a la antigua Tela Railroad Company y considerada por sus habitantes como una de las áreas más privilegiadas del municipio. Durante el paso de los huracanes Eta y Iota, esta zona no registró inundaciones, pero el bordo ha presentado hundimientos y deslaves en distintos puntos. Para contener el deterioro se construyeron dos escolleras de roca que han permitido estabilizar parcialmente la estructura. Las autoridades proyectan realizar una sobreelevación de más de un kilómetro en el tramo más afectado, donde se concentra el principal daño de los aproximadamente 21 kilómetros de bordo que corresponden al municipio de La Lima. Vecinos y autoridades locales advirtieron que una falla en este punto pondría en riesgo al menos siete comunidades, entre ellas Copén Nuevo, Copén Viejo, Flor de Oriente, San Juan Nuevo y San Juan Viejo. En el lugar no había maquinaria trabajando y las labores debieron haber iniciado la semana anterior. Los residentes explicaron que las escolleras fueron colocadas hace un tiempo para evitar que la corriente continuara socavando la base del bordo. "Con las escolleras se evitó que el río siguiera lavando la parte baja y provocando más hundimientos, pero el levantamiento del bordo es el que realmente va a sanar las heridas que dejó el problema", expresó Domingo Meza, uno de los vecinos. Cuando el río Chamelecón aumenta considerablemente su caudal, la situación genera preocupación, los pobladores aseguraron que en ocasiones el agua llega a quedar apenas dos metros por debajo de la corona del bordo. "Este río cuando crece es como un demonio", describió otro residente. La Municipalidad de La Lima manifestó su satisfacción por la ejecución de proyectos en el sistema de bordos y recordó que, tras la construcción de escolleras y el cierre de un boquete años atrás, no habían continuado las obras en este sector, donde persistían filtraciones.

La segunda visita se realizó en el bordo de Finca 44, también en La Lima, zona cercana al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales y caracterizada por extensas plantaciones de limón persa. Aquí sí se observaron trabajos en ejecución, según autoridades locales, la maquinaria ingresó hace unos 20 días para desarrollar una obra que incluye la construcción de una escollera y sobreelevación del bordo. El tramo intervenido tiene aproximadamente un kilómetro y presentaba problemas de erosión debido a la fuerza del río Chamelecón. Las máquinas trabajan actualmente en el levantamiento topográfico previo a la ejecución de la obra principal. Los técnicos explicaron que la escollera permitirá disminuir la velocidad del agua cuando esta golpea directamente la estructura, reduciendo así el riesgo de socavación. Los habitantes consideraron que una falla en este punto pondría en riesgo gran parte del casco urbano de La Lima. "Lo que el agua agarre lo va a desarmar", comentó uno de los pobladores consultados. Durante el recorrido también se informó que otros proyectos avanzan en el municipio, el bordo La Marimba presenta un avance cercano al 80%, mientras que el bordo El Paraíso ronda el 45%. Según autoridades municipales, este año es la primera vez en mucho tiempo que se realiza una intervención significativa en este bordo.

En el bordo Casmul, ubicado en San Manuel, la situación es diferente. Vecinos aseguraron que los trabajos comenzaron hace aproximadamente dos meses y concluyeron hace dos semanas. La estructura, situada a orillas del río Ulúa, el más caudaloso del país, presentaba graves problemas de socavación. "Este bordo tenía un gran hueco por debajo, el agua se lo venía comiendo y prácticamente había partes que estaban en el aire", relató René Bardales, residente de la zona. La intervención consistió en la colocación de bases de piedra y rellenos de material a lo largo de unos 600 metros. Según los habitantes, la reparación era urgente debido a que una falla habría afectado comunidades como El Porvenir, La Libertad, Las Lomas, La Mora y cerca del 30% del municipio de San Manuel, especialmente las zonas más bajas.

"Estábamos preocupados porque de repente se iba a desmoronar este bordo”: René Bardales,vecino de San Manuel

"Cuando Eta y Iota pasaron, este bordo ya estaba más del 50% dañado y con esos huracanes terminó de deteriorarse. Después de eso el agua siguió socavándolo y temíamos que en cualquier momento colapsara", recordó Bardales. Actualmente, los vecinos consideran que el riesgo inmediato ha sido controlado. La importancia económica del bordo también es significativa, en la zona existen alrededor de 338 hectáreas cultivadas con banano, actividad de la que dependen unas 400 familias. La situación más preocupante fue observada en el bordo conocido como Kilómetro 71, en Villanueva, pese a que existe un proyecto aprobado para intervenir el sector, durante la visita no se encontró maquinaria ni trabajos relacionados con la obra.

Los pobladores explicaron que únicamente una empresa concesionaria realiza extracción de arena en las cercanías, pero no desarrolla labores de protección. Ante la ausencia de acciones oficiales, los patronatos y vecinos construyeron hace menos de un año un bordo improvisado utilizando relleno de tierra, pero esta solución ofrece poca protección cuando el río Chamelecón aumenta su caudal. Las comunidades más expuestas son Nuevo Chamelecón, Kilómetro 71, Villas del Río y La Platanera, donde residen decenas de familias. Menelio Díaz, de la Municipalidad de Villanueva, cuestionó la falta de ejecución del proyecto: "Decir que aquí están trabajando es mentira, si la ayuda fue aprobada, aquí no se ha hecho nada, cuando somos uno de los municipios más vulnerables. La infraestructura puede recuperarse, pero primero debemos proteger la vida humana".

"El bordo se ha consumido gradualmente; el río está geográficamente quebrado": Menelio Díaz, de la municipalidad de Villanueva

Aunque los pobladores colocaron tierra para reforzar el bordo de manera provisional, actualmente ya presenta fisuras y signos de deterioro. "Pensamos que las máquinas estaban trabajando, pero lo que ocurrió fue que una parte del bordo se cayó. En diciembre hubo lluvias fuertes y el agua estuvo a punto de llegar a las casas", relató Suany Fuentes, quien vive en el sector junto a su esposo e hijo.

"Cuando llueve son correntadas de agua, esto es difícil, es mi primer año aquí”: Suany Fuentes, vecina en Villanueva