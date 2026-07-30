Precio del dólar en Honduras sube este jueves 30 de julio, según el BCH

El precio del dólar estadounidense registró este jueves 30 de julio un nuevo ajuste al alza frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, el precio de compra del dólar se ubicó en 26.7932 lempiras, mientras que el precio de venta alcanzó los 26.9272 lempiras, reflejando un leve incremento en la cotización de la moneda estadounidense.
El tipo de cambio oficial es utilizado como referencia por las instituciones financieras y el mercado cambiario del país para las operaciones de compra y venta de divisas.
Las variaciones diarias en el valor del dólar pueden impactar diversos sectores de la economía hondureña, especialmente las importaciones, el costo de algunos bienes y servicios, así como las remesas que miles de familias reciben desde el extranjero.
El Banco Central de Honduras actualiza diariamente el tipo de cambio oficial con base en el comportamiento del mercado cambiario, por lo que la cotización puede presentar variaciones de una jornada a otra.
Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).