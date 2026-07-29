Productores hondureños y agroindustria acuerdan precio del maíz blanco

Tegucigalpa, Honduras

Representantes de la agroindustria y asociaciones de productores acordaron ayer fijar en 680 lempiras el precio del quintal de maíz blanco, más el ajuste correspondiente por transporte. El acuerdo forma parte del convenio de compraventa del grano básico para el ciclo agrícola 2026-2027.

El convenio contempla la compra de 800,000 quintales, con la posibilidad de alcanzar un máximo de 1.4 millones de quintales, y fue suscrito bajo la coordinación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).