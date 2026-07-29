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Productores hondureños y agroindustria acuerdan precio del maíz blanco

Productores y agroindustria fijan en 680 lempiras el quintal de maíz blanco para el ciclo 2026-2027, con apoyo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Productores hondureños y agroindustria acuerdan precio del maíz blanco

Agroindustria acordó comprar a productores entre 800,000 y 1.4 millones de quintales
Tegucigalpa, Honduras

Representantes de la agroindustria y asociaciones de productores acordaron ayer fijar en 680 lempiras el precio del quintal de maíz blanco, más el ajuste correspondiente por transporte. El acuerdo forma parte del convenio de compraventa del grano básico para el ciclo agrícola 2026-2027.

El convenio contempla la compra de 800,000 quintales, con la posibilidad de alcanzar un máximo de 1.4 millones de quintales, y fue suscrito bajo la coordinación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

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Moisés Abraham Molina, secretario de Agricultura y Ganadería, felicitó a los productores y a la agroindustria por alcanzar un acuerdo que, según expresó, beneficia a ambas partes.

Dulio Medina, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos (Prograno), agradeció la mediación del Gobierno y explicó el precio pactado utilizando la unidad de medida que emplean habitualmente los productores.

520 lempiras fue el precio base para el maíz blanco en la cosecha 2025-2026, según lo establecido en el acuerdo ejecutivo 118-2025 firmado por productores y agroindustriales.

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Redacción La Prensa
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