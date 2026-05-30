Capturan a hondureño con orden judicial por asesinato tras ser deportado de USA

Lima, Honduras

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizó la detención de un ciudadano hondureño en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, ubicado en el municipio de La Lima, Cortés, en coordinación con la Oficina Central Nacional de INTERPOL (OCN-INTERPOL).

La captura se efectuó en cumplimiento de una orden judicial vigente, ya que el detenido es señalado como presunto responsable del delito de asesinato.

La aprehensión se realizó con el respaldo de la Dirección Policial de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), tras la llegada del individuo en un vuelo de personas deportadas desde Estados Unidos. Al arribar al país, fue inmediatamente interceptado por las autoridades, en atención a una orden judicial emitida por la autoridad competente.