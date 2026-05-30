Capturan a hondureño con orden judicial por asesinato tras ser deportado de USA

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizó la detención de un ciudadano hondureño en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, ubicado en el municipio de La Lima, Cortés, en coordinación con la Oficina Central Nacional de INTERPOL (OCN-INTERPOL).
La captura se efectuó en cumplimiento de una orden judicial vigente, ya que el detenido es señalado como presunto responsable del delito de asesinato.
La aprehensión se realizó con el respaldo de la Dirección Policial de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), tras la llegada del individuo en un vuelo de personas deportadas desde Estados Unidos. Al arribar al país, fue inmediatamente interceptado por las autoridades, en atención a una orden judicial emitida por la autoridad competente.
El detenido es un hombre de 33 años, originario de la aldea El Ocote, en el municipio de Curarén, departamento de Francisco Morazán, quien había estado viviendo en Estados Unidos durante varios años.
El acusado cuenta con una orden de captura vigente emitida el 04 de abril de 2016 por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, la cual se derivó de las investigaciones efectuadas por los agentes a cargo del caso.
De acuerdo con las pesquisas, se le señala como supuesto responsable del homicidio de Donaldo Ramírez Hernández, crimen registrado en 2016 en la zona central del país. Tras estos hechos, habría salido del territorio hondureño rumbo a Estados Unidos, presuntamente para evadir la justicia.
Posteriormente a su detención, el imputado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, donde se dará seguimiento al proceso legal correspondiente en su contra.