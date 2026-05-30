En audiencia de imputados los sospechosos de ultimar a tres estudiantes

San Pedro Sula.

Este sábado se desarrolla la audiencia de declaración de imputados en los tribunales sampedranos contra dos señalados de ultimar a tres estudiantes en El Progreso, Yoro. Fueron detenidos ayer en allanamientos domiciliarios en el municipio yoreño por la sospecha del crimen contra estudiantes del Instituto Perla del Ulúa.

Los tres estudiantes asesinados el martes en El Progreso, Yoro, fueron sepultados el jueves por la tarde, en medio de la consternación de los parientes. Las víctimas eran Geral Isaac Padilla Castro, Jonathan Joel Hernández Moreno y Carlos Daniel Vásquez Suazo. Una fuente dijo ayer a LA PRENSA que los detenidos quedaron captados en un video de una cámara de seguridad y testigos los habrían identificado como ejecutores del triple crimen. Los operativos fueron coordinados por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula. Informaron que son cuatro los sospechosos por el múltiple crimen, aunque sólo han sido detenidos dos. El caso fue presentado ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula.