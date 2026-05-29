Capturan a sospechoso de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas en Olancho

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llevaron a cabo la captura de un hombre de 38 años, señalado por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de arma de fuego.
La detención se efectuó durante un operativo realizado en la aldea La Laguna, perteneciente al municipio de Esquipulas del Norte, en el departamento de Olancho.
Como resultado del registro efectuado por los agentes de investigación, se encontraron y aseguraron 73 bolsitas transparentes que contenían una sustancia blanca supuestamente cocaína, así como una bolsa de color verde con hierba seca, presuntamente marihuana.
Además, las autoridades decomisaron un arma de fuego artesanal tipo riflerie, un teléfono móvil y la cantidad de 800 lempiras en efectivo, elementos que fueron remitidos como evidencia para las diligencias correspondientes.
Las pesquisas realizadas por la DPI indican que el sospechoso se encontraba bajo monitoreo policial como parte de una investigación en curso.
De manera preliminar, se presume que estaría vinculado a la comercialización de droga en distintos sectores de Esquipulas del Norte y zonas cercanas.
Tras concluir las actuaciones policiales, el imputado será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que responda por los delitos que se le atribuyen, entre ellos tráfico de drogas y posesión ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la salud pública.