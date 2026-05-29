Capturan a sospechoso de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas en Olancho

Esquipulas del Norte, Honduras

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llevaron a cabo la captura de un hombre de 38 años, señalado por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de arma de fuego.

La detención se efectuó durante un operativo realizado en la aldea La Laguna, perteneciente al municipio de Esquipulas del Norte, en el departamento de Olancho.

Como resultado del registro efectuado por los agentes de investigación, se encontraron y aseguraron 73 bolsitas transparentes que contenían una sustancia blanca supuestamente cocaína, así como una bolsa de color verde con hierba seca, presuntamente marihuana.