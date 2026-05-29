Aseguran plantación de 33 mil arbustos de supuesta hoja de coca en Colón

Bonito Oriental, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) reportaron la localización y aseguramiento de una plantación con aproximadamente 33 mil plantas de presunta hoja de coca en una zona montañosa del municipio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón. Según el informe oficial, el descubrimiento fue efectuado por unidades de fuerzas especiales de la Base Naval de Puerto Castilla, mientras realizaban patrullajes en el área identificada como la cordillera de Río Tinto. Se trata de una región de difícil acceso, en la que en años recientes se han localizado diversas plantaciones asociadas a actividades ilegales.

Las autoridades informaron que el cultivo estaba repartido en un área cercana a las seis manzanas de terreno, en la cual se identificaron aproximadamente 33 mil plantas de presunta hoja de coca, que aún se encontraban en fase de desarrollo y crecimiento. En el transcurso de la operación, agentes encontraron y decomisaron una instalación en la que había distintos insumos y sustancias químicas que, según las investigaciones preliminares, serían empleados para el procesamiento de estupefacientes. El procedimiento se ejecuta en conjunto con el Ministerio Público, entidad que llevará a cabo las investigaciones y trámites legales pertinentes previos a la autorización para la eliminación y erradicación del cultivo localizado en el área.