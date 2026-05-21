Localizan cultivo de 16,500 arbustos de hoja de coca en Yoro

Yoro, Honduras

El hallazgo se produjo el 21 de mayo durante un patrullaje de largo alcance ejecutado por efectivos de la 105 Brigada de Infantería, a través del Tercer Batallón de Infantería y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en coordinación con la Dirección de Información Estratégica C-2.

Un cultivo de aproximadamente 16,500 arbustos de hoja de coca y una estructura artesanal utilizada para su procesamiento fueron localizados y asegurados por las Fuerzas Armadas de Honduras en el sector montañoso de Hicaca, departamento de Yoro .

De acuerdo con el reporte preliminar, el área intervenida comprende aproximadamente tres manzanas de cultivo de hoja de coca, donde los uniformados realizaron labores de reconocimiento y aseguramiento del terreno.

Durante la operación también fue localizada una estructura artesanal construida con materiales de concreto y madera, la cual presuntamente era utilizada para el procesamiento de la hoja de coca en el mismo sector montañoso.

Las autoridades militares indicaron que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para detectar, intervenir y desarticular plantaciones ilícitas vinculadas a estructuras del narcotráfico que operan en zonas rurales y de difícil acceso del país.

Las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso de continuar con las operaciones de reconocimiento y patrullaje en coordinación con otras unidades de inteligencia, con el objetivo de combatir el crimen organizado y reducir la expansión de cultivos ilícitos en territorio hondureño.