Desmantelan plantaciones con 16,500 arbustos de coca en Atlántida

La Masica, Atlántida

Dos plantaciones de coca fueron desmanteladas en el sector norte de La Masica, Atlántida, en operación conjunta de la PMOP, DLCN y la Dirección de Información Estratégica de las FF. AA.

Las operaciones se desarrollaron el 29 y 30 de abril de 2026 mediante patrullajes a pie y reconocimientos de largo alcance en zonas montañosas de difícil acceso.

De acuerdo con el informe oficial, las autoridades identificaron dos áreas deforestadas que suman aproximadamente tres manzanas de terreno, presuntamente utilizadas por estructuras criminales para el cultivo de arbustos de coca.

En una de las zonas se encontró una plantación de unas dos manzanas con aproximadamente 11,000 plantas de supuesta coca, con alturas que oscilan entre 1.2 y 1.7 metros.

En el segundo punto intervenido, los equipos localizaron una manzana de terreno con alrededor de 5,500 arbustos de supuesta coca recién sembrados.

En total, se contabilizan unas 16,500 plantas en tres manzanas de terreno afectadas por la deforestación.

Durante el operativo, también se encontró un fusil calibre .22 sin número de serie, abandonado en un sitio que habría sido utilizado como campamento por personas encargadas de custodiar las plantaciones.

Las autoridades no detallaron si hubo capturas durante la operación, que forma parte de las acciones contra el narcotráfico en la zona atlántica del país.