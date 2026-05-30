Juez convalida aprehensión de acusados por el asesinato de estudiantes del Perla del Ulúa

Cortés, Honduras.

La Justicia hondureña convalidó este sábado los allanamientos y la aprehensión de dos jóvenes señalados de participar en el asesinato de tres estudiantes del Instituto Perla del Ulúa, ocurrido el pasado martes en El Progreso, Yoro. La resolución fue emitida durante la audiencia de declaración de imputado celebrada ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en San Pedro Sula, luego de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) remitieran el expediente de los sospechosos. De acuerdo con información vinculada al caso, las capturas fueron ejecutadas tras allanamientos domiciliarios autorizados mediante un auto motivado promovido por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula.

Fuentes relacionadas con el proceso indicaron que la Fiscalía consideró que existían suficientes indicios para solicitar dicha medida, con el objetivo de evitar la pérdida de evidencias relevantes para la investigación. Un auto motivado es una resolución emitida por el Ministerio Público o por una autoridad judicial en la que se exponen de forma detallada los fundamentos legales y probatorios que respaldan una actuación procesal, garantizando que las decisiones estén sustentadas en elementos objetivos y no sean arbitrarias. Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público presentaron el requerimiento fiscal, expusieron los hechos investigados y solicitaron la convalidación de la aprehensión de los sospechosos, así como la imposición de una medida cautelar restrictiva de libertad.

Por su parte, la defensa rechazó la acción fiscal y pidió que se mantuviera el estado de inocencia de sus representados. Tras analizar los argumentos de ambas partes, la jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional declaró con lugar la convalidación de la aprehensión e impuso la medida cautelar de detención judicial contra Germán David Gómez Escobar y Mauricio Yandel Alvarado Montoya. Ambos son señalados por el Ministerio Público como supuestos responsables del delito de asesinato en perjuicio de Geral Isaac Padilla Castro, Carlos Daniel Velásquez Suazo y Jonathan Joel Hernández Moreno. La jueza ordenó que los imputados permanezcan bajo custodia en el centro penitenciario de El Progreso mientras continúa el proceso judicial. Además, programó la audiencia inicial para la 1:30 de la tarde del próximo 3 de junio. Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida de San Pedro Sula y ejecutadas por equipos de investigación policial. Una fuente vinculada a las investigaciones indicó previamente a LA PRENSA que los detenidos habrían sido identificados mediante grabaciones de cámaras de seguridad y por declaraciones de testigos que los ubicarían en la escena del crimen. Las autoridades informaron que son cuatro los sospechosos investigados por el asesinato de los tres adolescentes, aunque hasta el momento solo dos han sido capturados. Entre las principales líneas de investigación se maneja que presuntos miembros de la Pandilla 18 habrían confundido a las víctimas con integrantes de estructuras rivales.