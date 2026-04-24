Comisión advierte que no aceptarán documentos fuera de tiempo para CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras

Mediante un comunicado oficial, el Congreso Nacional de Honduras recordó a los aspirantes que la recepción de expedientes se mantiene únicamente dentro del calendario definido para este proceso, por lo que instó a los postulantes a cumplir con los tiempos fijados si desean participar en la selección.

La Comisión Legislativa Especial a cargo del proceso de selección de los nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) reiteró que el período para la entrega de documentos vence este domingo 26 de abril y que no se concederán prórrogas a quienes no presenten su expediente dentro del plazo establecido.

Según fuentes legislativas, hasta este viernes al menos una docena de hondureños había presentado su documentación, por lo que se prevé un aumento en la afluencia de aspirantes durante los últimos días de la convocatoria.

La comisión aclaró que se otorgará un período adicional de 48 horas únicamente para subsanar o completar documentos faltantes. Este plazo vencerá el martes 28 de abril y aplicará exclusivamente a quienes hayan entregado su expediente antes del cierre oficial.

Este beneficio permitirá corregir requisitos administrativos pendientes, pero no sustituye la obligación de presentar la documentación dentro del tiempo establecido. En ese sentido, los comisionados fueron enfáticos en señalar que quienes no entreguen ningún documento antes del domingo quedarán automáticamente fuera del proceso.

La comisión explicó que este mecanismo busca facilitar la participación de perfiles idóneos sin dejar de lado el cumplimiento estricto de los requisitos legales establecidos en la normativa vigente.

“Instamos a todos los postulantes a cumplir con estos plazos y contribuir al fortalecimiento institucional del país”, señala el comunicado emitido por la comisión, integrada por doce diputados de distintas bancadas.

Una vez concluida la etapa de recepción de postulaciones, dará inicio la fase de evaluación de expedientes, seguida por las audiencias públicas, en las que los aspirantes deberán demostrar su idoneidad técnica e independencia.

Estos nuevos nombramientos buscan llenar las vacantes dejadas por los funcionarios que fueron destituidos mediante juicio político, en un proceso que ha generado alta expectativa a nivel nacional.