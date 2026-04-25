FIFA reacciona tras petición de Trump de meter a Italia al Mundial en lugar de Irán

Donald Trump le solicitó a FIFA quitar a la selección de Irán del Mundial 2026 y darle el puesto a Italia en una decisión que causo gran revuelo. Finalmente, el presidente de los Estados Unidos ha recibido una respuesta tras esa polémica petición.
La polémica surgió cuando el entorno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó la idea de excluir a la selección de Irán del Mundial 2026 y otorgar su plaza a Italia. La propuesta fue trasladada a la FIFA por el enviado especial Paolo Zampolli, generando un fuerte debate internacional por la mezcla de política y deporte.
La propuesta del gobierno de Donald Trump de cambiar a Irán por Italia para el Mundial 2026 ya tuvo respuesta por parte de la FIFA en las últimas horas.
A menos de 50 días para que comience el Mundial 2026, una nueva polémica se generó luego que desde el Gobierno de Estados Unidos buscaban inmiscuirse en la organización de FIFA para sacar a la selección de Irán de la cita planetaria.
Paolo Zampolli, enviado especial del Presidente Donald Trump, confirmó que realizó una maniobra política para sacar al cuadro de Medio Oriente del torneo y poner en su lugar a Italia, quien quedó dramáticamente eliminada en el repechaje UEFA.
Pese a la presión que ejerció Estados Unidos para concretar esta acción impropia, desde la FIFA llegó inmediata respuesta a la solicitud.
La iniciativa atribuida al entorno de Donald Trump encontró rechazo inmediato de parte de la FIFA y de las propias autoridades italianas, en un episodio que volvió a mezclar política internacional y fútbol a menos de dos meses del inicio del torneo en Norteamérica.
El País de España reporta que la respuesta por parte del organismo va de la mano con las últimas declaraciones de Gianni Infantino, donde afirmó que confía en la participación de Irán sin problema alguno.
"Fuentes de la FIFA afirmaron a este periódico que la sugerencia impulsada desde la Administración Trump tiene todos los visos de resultar inviable. Sobre todo porque, aunque Irán no acudiera a la gran cita, algo poco probable, la selección que le relevaría tendría que salir de su misma confederación, la asiática", señala El País de España.
Además, la embajada de Irán en Italia afirmó que "el fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos" , en respuesta a la petición de un enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, a la FIFA para sustituir a la selección iraní por la italiana en el próximo Mundial.
"El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos", señaló la legación diplomática en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.
Asimismo, la embajada calificó la propuesta como una muestra de la "bancarrota moral" de Estados Unidos, al considerar que "teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego".
El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó que una 'repesca' de la selección italiana para el Mundial "no es oportuna" ni posible, en respuesta a la propuesta del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país europeo sustituya a Irán en la cita mundialista.
La respuesta de la FIFA fue firme y sin ambigüedades. El organismo rechazó la propuesta al considerar que no tiene base legal ni deportiva, dejando claro que Irán obtuvo su clasificación en el campo y, por lo tanto, tiene su participación garantizada.
Irán aseguró su plaza en el Mundial el pasado marzo tras liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense tras el inicio del conflicto en la región.