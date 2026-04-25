Bombazo: Dereck Moncada es comprado por equipo de Europa

Bogotá, Colombia.

¡De Olimpia a Europa! La carrera de Dereck Moncada no deja de sorprender y este sábado se conoció una noticia que confirma su meteórico ascenso: el joven delantero del Internacional de Bogotá está a un paso de dar el salto al fútbol europeo. El exatacante merengue atraviesa un gran momento en el campeonato colombiano, donde suma cinco goles y dos asistencias, siendo pieza clave en un equipo bogotano que pelea por meterse en la liguilla del torneo. Su destacado rendimiento no ha pasado desapercibido y ha despertado el interés de varios clubes del extranjero.

De acuerdo con el reconocido periodista de fichajes César Luis Merlo, el Inter Bogotá tomó la decisión de vender al futbolista al finalizar la temporada, anticipando un movimiento importante en el mercado.

EQUIPO DE EUROPA COMPRA A DERECK

Tras su notable desempeño, Moncada fue adquirido por el FC Lugano, equipo del fútbol suizo, en lo que se convierte en la transferencia más cara en la historia del club colombiano, propiedad de los Rayos del Necaxa. Según la información revelada por Súper Deportivo, medio vinculado a Merlo, el acuerdo ya está cerrado. Actualmente, ambas instituciones intercambian documentación para oficializar el traspaso. Moncada, de apenas 18 años, firmará un contrato por cinco años con su nuevo club en Europa, consolidando así un salto clave en su prometedora carrera.