Cossette López denuncia amenazas e incitación a quemarla viva​​

Tegucigalpa, Honduras

En su publicación en su cuenta de X, López afirmó que existen contenidos difundidos en redes sociales, incluyendo material generado con inteligencia artificial, que según ella buscan construir narrativas falsas y distorsionar hechos relacionados con su persona.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio , denunció públicamente en su cuenta de la red social X que estaría siendo víctima de amenazas e incitación a la violencia en su contra.

"Una cosa es que estén explotando sus habilidades con hacer videos, audios, comics con inteligencia artificial... Que quieran generar una narrativa que borre la memoria de lo que hicieron y lo sustituyan con falsedades, que igual es grave... pero que estén incitando a que me quemen viva es otra cosa, es absolutamente bajo, condenable y es un delito", detalló.

Aunque la funcionaria no mencionó de forma directa a una organización política, en su mensaje indicó que los responsables pertenecerían a un mismo sector partidario (Libre), haciendo referencia a hechos previos que, según su versión, han estado vinculados a ataques en su contra.

Asimismo, López aseguró que los mensajes provienen de perfiles falsos y advirtió que procederá a interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

La consejera indicó que ya cuenta con registros del contenido difundido en redes sociales, el cual, según expresó, formaría parte de una estrategia de comunicación digital en su contra.

En su publicación, también rechazó lo que considera una campaña de odio, asegurando que estos ataques no representan al pueblo hondureño.

"¿ Quieren quemarme viva en nombre del pueblo hondureño? Ubíquense, ustedes no son el pueblo hondureño, muchos lo somos, yo también soy pueblo aunque les estorbe y somos más que ustedes", finalizó.