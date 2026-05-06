¿Cuántos muertos hay por el brote de hantavirus y qué se sabe de ellos?

Madrid, España

Hace exactamente un mes la primera víctima del brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius empezó a experimentar los síntomas de esta enfermedad, que se podían confundir con los de distintas infecciones virales. Desde entonces pasaron cerca de cuatro semanas hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada - el 2 de mayo- del brote, tiempo durante el cual tres personas fallecieron, además de otras cuatro personas que presentaron síntomas de distintos grados en el crucero.

Una octava persona que estuvo en el barco y desembarcó antes de que se declarara el brote ha dado positivo al virus en pruebas realizadas en un hospital de Zúrich, en Suiza.

¿Cuántos muertos hay por hantavirus?

En total hay ocho personas directamente afectadas en esta situación, que genera atención y preocupación en términos de salud pública. Tres personas han muerto en este brote. La primera víctima mortal fue el hombre que experimentó los primeros síntomas (fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve), quien murió en el barco el 11 de abril. Su esposa fue la segunda persona en fallecer. Ella desembarcó en la isla de Santa Elena ya con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, pero murió el 26 de abril en los servicios de emergencia de un hospital de esta ciudad.

Según informaciones procedentes de Países Bajos, ambos eran neerlandeses. La OMS ha declinado confirmar las nacionalidades por motivos de privacidad. El tercer deceso fue el de una segunda mujer el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.... pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

¿Cuántos casos confirmados y sospechosos hay?