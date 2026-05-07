Prisión para taxista miembro de “Los Vampis”, por delitos graves contra mujeres en Tegucigalpa

La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) obtuvo auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra Jefferson Alfredo Centeno Reyes, señalado como supuesto integrante de la estructura criminal conocida como “Los Vampis”.
Según el Ministerio Público, al imputado se le vincula con los delitos de asociación para delinquir, violación, robo con violencia e intimidación y privación ilegal de la libertad en perjuicio de varias víctimas protegidas.
Las investigaciones indican que Centeno Reyes habría participado junto a otros sospechosos dos de ellos ya encarcelados en un esquema delictivo que consistía en abordar a mujeres en un taxi para luego intimidarlas y retenerlas contra su voluntad.
De acuerdo con las autoridades, los implicados presuntamente fingían pertenecer a grupos criminales para amenazar a las víctimas, a quienes además despojaban de dinero y teléfonos celulares antes de cometer agresiones sexuales.
Las investigaciones realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) permitieron establecer la identidad de los presuntos responsables, además de ubicar el vehículo que habrían utilizado en distintos hechos delictivos, relacionados con una serie de eventos ocurridos entre 2024 y 2025 en varias zonas de Tegucigalpa y Comayagüela.
De acuerdo con la FEP-MUJER, hasta el momento se han documentado al menos cinco casos en los que las víctimas habrían sido afectadas bajo un mismo modo de operación.
No obstante, las autoridades no descartan que existan más personas perjudicadas ni la posible participación de otros individuos dentro de la estructura criminal.
El Ministerio Público hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que haya sido víctima o tenga información sobre estos hechos presente la denuncia correspondiente, con el objetivo de fortalecer las líneas de investigación en curso.