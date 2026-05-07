Prisión para taxista miembro de “Los Vampis”, por delitos graves contra mujeres en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) obtuvo auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra Jefferson Alfredo Centeno Reyes, señalado como supuesto integrante de la estructura criminal conocida como “Los Vampis”.

Según el Ministerio Público, al imputado se le vincula con los delitos de asociación para delinquir, violación, robo con violencia e intimidación y privación ilegal de la libertad en perjuicio de varias víctimas protegidas.

Las investigaciones indican que Centeno Reyes habría participado junto a otros sospechosos dos de ellos ya encarcelados en un esquema delictivo que consistía en abordar a mujeres en un taxi para luego intimidarlas y retenerlas contra su voluntad.