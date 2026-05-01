Cae tercer integrante de "Los Vampis" por violación y otros delitos graves

Tegucigalpa, Honduras.

En las últimas horas, mediante una operación desarrollada en la ciudad capital, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un presunto integrante de la banda delictiva "Los Vampis", dedicada a múltiples delitos, como ser robo con violencia, violación, privación injusta de la libertad y asociación para delinquir.

El detenido fue identificado con el alias de "El Pega" (35), de oficio motorista, originario y residente en la colonia Nueva Capital, municipio del Distrito Central.

La operación policial se ejecutó en la colonia El Carrizal, en atención a una orden de captura emitida el 29 de abril de 2026 por el Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción de Tegucigalpa.

De acuerdo con el expediente judicial, al imputado se le supone responsable de los delitos de violación, coautor de privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación agravada y asociación para delinquir en perjuicio de testigo protegido y los derechos fundamentales.

Según las diligencias investigativas, los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2025 cuando una testigo protegido, en compañía de su hijo menor de edad, abordó un taxi colectivo en el bulevar Morazán de Tegucigalpa.

Durante el trayecto, los ocupantes del vehículo procedieron a intimidar a las víctimas, privándolas de su libertad mediante amenazas. Posteriormente fueron trasladadas a un inmueble en Comayagüela donde la víctima fue separada de su hijo.

Según la investigación, en ese lugar la fémina fue sometida a agresiones sexuales por parte de varios individuos, entre ellos el ahora detenido, bajo amenazas con arma de fuego. Asimismo, los agresores sustrajeron pertenencias personales y obtuvieron información confidencial de la víctima.

Enseguida de los hechos, ambas víctimas fueron liberadas en otro sector de la ciudad, no sin antes ser amenazadas a muerte para evitar que interpusieran la denuncia correspondiente.

Los agentes policiales siguen trabajando en la recopilación de medios probatorios para sustentar el documento investigativo que deduzca responsabilidad al sospechoso.

Al momento de su arresto, al sospechoso se le decomisó un teléfono celular como evidencia probatoria de ilícito. Asimismo, según información recabada por los investigadores, sobre el sospechoso recaen varias denuncias similares al caso, por lo que este se trataria de un violador en serie.

El sospechoso seria el tercer capturado de dicha banda delictiva, ya que en el mes de marzo se capturaron otros dos presuntos integrantes de la banda de "Los Vampis".

El detenido será puesto a la orden del órgano jurisdiccional competente para que responda por los delitos que se le imputan conforme a ley.