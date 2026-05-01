Lo arrestan y decomisan clorhidrato de cocaína valorado en L350,000 en Colón

San Pedro Sula, Cortés.

La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos ejecutó un efectivo operativo de control y patrullaje que culminó con la detención de un hombre y el decomiso de supuesta droga en el departamento de Colón.

La acción policial se desarrolló en la aldea Limoncito, específicamente en el punto de control de Corocito, en Bonito Oriental, como parte de las operaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas.

El sospechoso de 27 años de edad, es originario de Puerto Cortés y residente en un sector de Juticalpa, Olancho. Se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas.