Lo arrestan y decomisan clorhidrato de cocaína valorado en L350,000 en Colón

La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos ejecutó un efectivo operativo de control y patrullaje que culminó con la detención de un hombre y el decomiso de supuesta droga en el departamento de Colón.
La acción policial se desarrolló en la aldea Limoncito, específicamente en el punto de control de Corocito, en Bonito Oriental, como parte de las operaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas.
El sospechoso de 27 años de edad, es originario de Puerto Cortés y residente en un sector de Juticalpa, Olancho. Se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas.
Como resultado de está operación se le decomisaron dos paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente que contenían polvo blanco, presuntamente clorhidrato de cocaína, y uno de los paquetes presentaba la leyenda “Compa”.
Según el informe preliminar, la sustancia incautada tiene un peso aproximado de 1,500 gramos (1.5 kilogramos) y un valor estimado en el mercado de 350,000 lempiras.
Asimismo, los agentes fronterizos procedieron al aseguramiento de un vehículo tipo pick-up, color blanco, presuntamente vinculado al hecho, el cual será sometido a las diligencias investigativas correspondientes como parte del proceso legal.a.