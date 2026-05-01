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Lo arrestan y decomisan clorhidrato de cocaína valorado en L350,000 en Colón

También se confiscó un vehículo en el que transportaba la supuesta droga oculta en un compartimiento falso

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 10:06 -
  • Redación Web
Lo arrestan y decomisan clorhidrato de cocaína valorado en L350,000 en Colón

A este individuo se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de droga.

Fotografía cortesía
San Pedro Sula, Cortés.

La Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos ejecutó un efectivo operativo de control y patrullaje que culminó con la detención de un hombre y el decomiso de supuesta droga en el departamento de Colón.

La acción policial se desarrolló en la aldea Limoncito, específicamente en el punto de control de Corocito, en Bonito Oriental, como parte de las operaciones de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas.

El sospechoso de 27 años de edad, es originario de Puerto Cortés y residente en un sector de Juticalpa, Olancho. Se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas.

En este carro se movilizaban los paquetes con la sustancia prohibida, según informe de las autoridades.

En este carro se movilizaban los paquetes con la sustancia prohibida, según informe de las autoridades.

(Fotografía cortesía)

Como resultado de está operación se le decomisaron dos paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente que contenían polvo blanco, presuntamente clorhidrato de cocaína, y uno de los paquetes presentaba la leyenda “Compa”.

Según el informe preliminar, la sustancia incautada tiene un peso aproximado de 1,500 gramos (1.5 kilogramos) y un valor estimado en el mercado de 350,000 lempiras.

Asimismo, los agentes fronterizos procedieron al aseguramiento de un vehículo tipo pick-up, color blanco, presuntamente vinculado al hecho, el cual será sometido a las diligencias investigativas correspondientes como parte del proceso legal.a.

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Equipo de redacción de laprensa.hn

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