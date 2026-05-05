China reafirma su "firme" apoyo a Cuba tras las sanciones de EE.UU.

Pekín, China.

El Gobierno chino reafirmó este martes su "firme" apoyo a Cuba en la "defensa de su soberanía y seguridad nacionales", días después de que el Gobierno estadounidense redoblase sus sanciones contra la isla, un movimiento que Pekín ha tachado de "unilateral" e "ilegal".

Un portavoz de la Cancillería china manifestó en un comunicado que Washington ha intensificado "aún más" la imposición de "sanciones unilaterales ilegales" contra Cuba, lo que vulnera "gravemente el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo" y "viola seriamente los principios básicos de las relaciones internacionales".