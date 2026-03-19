Flávio Bolsonaro cuestiona la postura de Lula frente al crimen organizado

Río de Janeiro

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato opositor en las elecciones del próximo octubre, cuestionó este jueves la postura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente al crimen organizado, al afirmar que el mandatario “tiene miedo” de enfrentar a las principales facciones de Brasil cuando rechaza clasificarlas como organizaciones terroristas.

El parlamentario, principal candidato de la derecha a las elecciones presidenciales, respaldó la posibilidad de que Estados Unidos decida declarar terroristas a grupos como el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) y lamentó que Brasil no participe en ese tipo de estrategias internacionales.

“Desafortunadamente, el presidente de mi país tiene miedo de enfrentar a las facciones criminales. Es una vergüenza que Brasil no participe en acuerdos de cooperación internacional para combatir organizaciones criminales”, declaró Bolsonaro a la prensa durante un evento en Río de Janeiro.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro defendió que Brasil adopte una postura similar a la de Washington y lamentó que el país esté rezagado en la articulación internacional contra el crimen organizado.

El Gobierno de Lula se opone a la posibilidad de que Washington designe como terroristas a las bandas de narcotraficantes brasileñas por un tema legal, un tema que el propio canciller brasileño, Mauro Vieira, ya manifestó en conversaciones con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Según explicó Vieira este miércoles en una comisión de la Cámara de Diputados, la designación de las bandas criminales brasileñas como terroristas ampararía la aplicación de sanciones contra empresas e instituciones brasileñas y “permitiría que el ejército de Estados Unidos invadiera territorio brasileño”.