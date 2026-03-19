¿Fin a la guerra? EE UU asegura haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares

Washington

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este jueves que las fuerzas armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica, como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán.

Hegseth afirmó que la “flota de superficie” iraní también ha “dejado de ser un factor relevante” y confirmó que en casi tres semanas de conflicto han “dañado o hundido más de 120 de sus buques de guerra”.

”Sus submarinos, de los cuales llegaron a tener once, han desaparecido. Sus puertos militares han quedado inutilizados”, insistió el jefe del Pentágono en una rueda de prensa junto al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine.

El secretario de Guerra informó de que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos “ha sufrido, probablemente, el golpe más duro” dentro de la contienda militar, y ha caído “un 90 % desde el inicio del conflicto”.

”Lo mismo ocurre con los vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional, los drones kamikaze, cuya disponibilidad ha descendido un 90 %. Ciertamente, los iraníes seguirán lanzando ataques, lo sabemos, pero lo harían con mucha mayor intensidad si pudieran. El hecho es que no pueden”, agregó.

Hegseth también defendió la guerra lanzada contra Irán junto con Israel, bautizada como operación ‘Furia Épica’ en Estados Unidos y que, aseguró, es “diferente” a las guerras anteriores por tener “un enfoque de precisión absoluta” para destruir la Armada y las capacidades nucleares de Irán.