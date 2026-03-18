  1. Inicio
  2. · Mundo

Incautan más de 100 antenas satelitales Starlink de contrabando

Las autoridades señalaron que las 110 antenas fueron incautadas en una operación de control "sin la documentación que acreditara su salida legal del país"

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 15:31 -
  • Agencia EFE
Incautan más de 100 antenas satelitales Starlink de contrabando

Armada de Colombia muestra el decomiso de antenas satelitales tipo Starlink este miércoles, en Arauca (Colombia).

 EFE/ Armada de Colombia
Bogotá, Colombia

Las autoridades colombianas incautaron este miércoles más de 100 antenas de Starlink, el servicio de internet satelital del multimillonario Elon Musk, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

La Amada señaló en un comunicado que las 110 arntenas fueron incautadas en una operación de control en las que las autoridades hallaron los aparatos "sin la documentación que acreditara su salida legal del país".

Petróleo de Texas sube a 96,32 dólares tras ataques cruzados a refinerías en Oriente Medio

Esto ocurrió en un sector conocido como Paso Canoas, un cruce informal ubicado sobre el río Arauca, frontera natural entre Colombia y Venezuela.

Las autoridades colombianas incautaron más de 100 antenas de Starlink, el servicio de internet satelital del multimillonario Elon Musk, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Las autoridades colombianas incautaron más de 100 antenas de Starlink, el servicio de internet satelital del multimillonario Elon Musk, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

 (Armada de Colombia / EFE)

"Durante el procedimiento, realizado en horas de la madrugada, los uniformados interceptaron la embarcación denominada 'La Catira 2', tripulada por cuatro personas y propulsada por un motor fuera de borda de 15 caballos de fuerza.

Al realizar la inspección correspondiente, hallaron varias cajas que contenían 110 antenas satelitales, las cuales eran transportadas sin la documentación requerida", agregó la información.

Durante la operación también incautaron la embarcación y el motor, que fueron puestos a disposición de las autoridades colombianas. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias