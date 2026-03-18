Incautan más de 100 antenas satelitales Starlink de contrabando

Bogotá, Colombia

Las autoridades colombianas incautaron este miércoles más de 100 antenas de Starlink, el servicio de internet satelital del multimillonario Elon Musk, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. La Amada señaló en un comunicado que las 110 arntenas fueron incautadas en una operación de control en las que las autoridades hallaron los aparatos "sin la documentación que acreditara su salida legal del país".

Esto ocurrió en un sector conocido como Paso Canoas, un cruce informal ubicado sobre el río Arauca, frontera natural entre Colombia y Venezuela.