Cuba acusa a USA de agredir "la soberanía” de otros Estados con la nueva orden ejecutiva

La Habana, Cuba

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, consideró este miércoles que la última orden ejecutiva impuesta por el Gobierno de EE.UU., agrede "la soberanía de otros Estados” al estar dirigida contra quienes operen en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla. Con la orden ejecutiva del 1 de mayo, el gobierno de EE.UU. “arremete contra la soberanía de todos los demás Estados al intentar controlar sus activos, empresas, bancos y cualquier otra institución que le apetezca al gobierno estadounidense.”, escribió el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales. Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la nueva orden ejecutiva, se le bloquearán totalmente los activos en EE.UU. a cualquier persona o empresa que opere en esos sectores o haga negocios con el Gobierno cubano. Rodríguez reiteró en esta jornada que Washington incrementa así, de manera “explícita, directa y brutalmente” la aplicación de sus medidas económicas coercitivas extraterritoriales “contra cualquiera que mantenga una relación con Cuba”. La Casa Blanca advirtió, además, que si un banco de otro país facilita una “transacción significativa” para alguien sancionado en Cuba se enfrentará al cierre de sus cuentas en Wall Street o a la prohibición de operar en dólares. La decisión del Gobierno de Trump, no solo se limita a castigar a miembros del Gobierno cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o individuos de cualquier nivel y suspende la entrada a EE.UU. de cualquier persona relacionada con estos criterios.