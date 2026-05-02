Cuba apela a la legalidad internacional y presume de apoyo tras la última amenaza de Trump

La Habana, Cuba

Legalidad internacional y apoyos internos y externos fueron las bazas que esgrimió este sábado el Gobierno cubano tras la última amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de "tomar" la isla "casi de inmediato". La Habana respondió así a la nueva vuelta de tuerca de la presión estadounidense, tanto la retórica como la económica, porque Washington difundió la víspera otra orden ejecutiva con sanciones para altos cargos cubanos y empresas e individuos de cualquier país que apoyen a sectores clave de la economía isleña, como la energía o la defensa. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, consideró en redes sociales que Trump "eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes" y que, en consecuencia, "la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".

El presidente cubano consideró que las amenazas de la administración Trump a Cuba buscan solamente "satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación", al parecer en referencia a partes de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida. En esta misma línea, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, indicó que el único objetivo de Trump es "satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera", señalando asimismo al lobby cubanoamericano, con sede en Miami. Presidente y canciller coincidieron también en advertir que cualquier intervención militar estadounidense en la isla enfrentará resistencia dentro de la estrategia cubana de defensa denominada 'Guerra de todo el pueblo'.

Este concepto militar, inspirado en las tácticas vietnamitas y en las guerras asimétricas, consiste en permitir una invasión pero enrolar a toda la población para hacer insostenible una ocupación para Washington en términos de bajas y costo económico. Rodríguez agregó: "Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo", en referencia a las movilizaciones progubernamentales de la víspera, con decenas de miles de cubanos. De forma paralela, el Gobierno cubano mostró su respaldo internacional en un acto organizado en La Habana con motivo del Primero de Mayo y en el que, según las autoridades, participaron 766 personas de 152 organizaciones y 36 países, principalmente sindicalistas, políticos de izquierdas y activistas.

Amplias sanciones