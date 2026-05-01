Suman 11 muertos y 31 heridos tras volcadura de autobús turístico en el Pacífico mexicano

Guadalajara, México

La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó este viernes la muerte de 11 personas y 31 heridos en el municipio de Amatlán de Cañas, fronterizo con Jalisco, tras la volcadura de un autobús turístico de la línea Transportation que provenía de la localidad de San Pedro Tlaquepaque y se dirigía a un centro recreativo en Nayarit. Sin especificar el motivo de la volcadura, las autoridades mexicanas precisaron que seis personas fallecieron en el lugar de los hechos y cinco en hospitales. Además apuntó que, según el reciente conteo de los heridos, hay alrededor de cuatro menores lesionados, el más joven de nombre Dereck Uriel Hérnandez, de 2 años.

“Elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, en coordinación con diversas corporaciones de emergencia y seguridad, realizan las diligencias correspondientes, así como labores de atención, procesamiento de la escena y apoyo a las personas afectadas”, precisó el comunicado compartido por la fiscalía. Por su parte, el Gobierno de Nayarit detalló en un mensaje en redes sociales que el accidente ocurrió a siete kilómetros de Amatlán de Cañas a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta. “En coordinación con autoridades del estado de Jalisco, Bomberos de Nayarit, Policía Estatal, la Unidad de Drones (Cóndor), la Fiscalía General del Estado y Protección Civil Municipal mantienen presencia en la zona, realizando labores de atención, auxilio y aseguramiento del área”, ahondó.