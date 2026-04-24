Enfrentamiento armado deja cinco personas muertas en el norte de México

Monterrey, México

Un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales dejó un saldo de cinco presuntos criminales muertos en el estado de Nuevo León, en el norte de México. Los hechos fueron reportados la mañana de este viernes y se registraron cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia en el ayuntamiento de General Terán. En su patrullaje, los uniformados detectaron a un grupo de civiles armados que vestían ropa camuflada y equipo táctico.

Al notar la presencia de los oficiales de la corporación Fuerza Civil, los sospechosos abrieron fuego por lo que los policías repelieron la agresión. El saldo del enfrentamiento es de cinco personas muertas y el aseguramiento de cinco armas largas, diversos artefactos explosivos improvisados, cargadores, cartuchos y equipo táctico. Las autoridades estatales confirmaron que no se reportaron policías lesionados durante el intercambio de disparos, gracias a la rápida respuesta de los elementos de seguridad.