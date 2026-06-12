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Largas filas, fervor y sorpresas en entrega de kits para Maratón La Prensa

Este viernes comenzó la entrega de kits para la Maratón La Prensa: largas filas, emoción, sorpresas y actividades en Expocentro

Largas filas, fervor y sorpresas en entrega de kits para Maratón La Prensa
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Este viernes 12 de junio comenzó la entrega de kits en Expocentro previo al gran inicio de la edición de oro de la Media Maratón La Prensa-Gatorade-

 Fotos OPSA: Yoseph Amaya
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San Pedro Sula nuevamente tendrá fiesta deportiva y entramos en la recta final para el inicio del esperado evento deportivo.
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Cientos de personas han llegado desde tempranas horas a la Expo Maratón para reclamar sus kits.
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La entrega se lleva a cabo en el Salón Los Zorzales de Expocentro. Los participantes deben presentar su recibo de inscripción y su tarjeta de identidad para reclamar sus accesorios.
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Asimismo, los patrocinadores llevaron muchas sorpresas y juegos para los incritos en la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
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Los atleta pueden disfrutar de varias actividades en la Expo Maratón que está cargada de muchas sorpresas.
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Esta es una edición histórica. Se cumplirán 50 años desde su creación y los corredores no se quieren perder de la fiesta deportiva.
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Cientos de personas han llegado este viernes a Expocentro en el día 1 de la entrega de kits.
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Nuestros colaboradores y patrocinadores estarán en Expocentro hasta las 7:00 de la noche.
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Varias son las actividades en las que pueden participar y llevar productos de cada uno de ellos.
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Los participantes inscritos deben acudir a Expocentro para retirar el material que utilizarán en la histórica carrera el próximo domingo 14 de junio.
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Esta es la hermosa camiseta que lucirán los corredores en la edición 50 de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
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Regalos, entretenimiento y muchas sorpresas en la entrega de kits de la competencia.
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Cada uno de los atletas podrán disfrutar de todos estos productos gracias a los patrocinadores.
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Cada corredor tendrá la oportunidad de personalizar su kit de acuerdo con sus preferencias.
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Miles de personas formarán parte de una nueva edición de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
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Largas filas por parte de los corredores para reclamar su kit personalizado.
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La entrega se realizará en dos fases: la primera que inició este viernes y la segunda este sábado 13 de junio siempre en Expocentro.
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Cada uno de los patrocinadores ha sido fundamental en el proceso de la edición de oro de la Maratón La Prensa.
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¡Fervor y alegría en la Expo Maratón en San Pedro Sula! Los runners ya se preparan para la competencia.
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Las largas filas en el interior del Salón Los Zorzales de Expocentro. Ya son cientos de catrachos que han reclamado sus kits.
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"GOCAS", encargados del diseño de la camiseta de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade para esta edición 50.
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Los corredores pueden disfrutar de las actividades de nuestros patrocinadores en cada uno de los stand.
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La gran cita será este domingo 14 de junio a las 5:00 de la mañana, como ya es tradición.
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Miles de corredores volverán a tomar las calles de San Pedro Sula para escribir un nuevo capítulo en la historia de esta competencia.
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Puedes personalizar tus kits para la Media Maratón La Prensa-Gatorade y vivir una gran experiencia en la Expo Maratón.
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