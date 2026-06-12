Largas filas, fervor y sorpresas en entrega de kits para Maratón La Prensa

Este viernes 12 de junio comenzó la entrega de kits en Expocentro previo al gran inicio de la edición de oro de la Media Maratón La Prensa-Gatorade-
San Pedro Sula nuevamente tendrá fiesta deportiva y entramos en la recta final para el inicio del esperado evento deportivo.
Cientos de personas han llegado desde tempranas horas a la Expo Maratón para reclamar sus kits.
La entrega se lleva a cabo en el Salón Los Zorzales de Expocentro. Los participantes deben presentar su recibo de inscripción y su tarjeta de identidad para reclamar sus accesorios.
Asimismo, los patrocinadores llevaron muchas sorpresas y juegos para los incritos en la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
Los atleta pueden disfrutar de varias actividades en la Expo Maratón que está cargada de muchas sorpresas.
Esta es una edición histórica. Se cumplirán 50 años desde su creación y los corredores no se quieren perder de la fiesta deportiva.
Cientos de personas han llegado este viernes a Expocentro en el día 1 de la entrega de kits.
Nuestros colaboradores y patrocinadores estarán en Expocentro hasta las 7:00 de la noche.
Varias son las actividades en las que pueden participar y llevar productos de cada uno de ellos.
Los participantes inscritos deben acudir a Expocentro para retirar el material que utilizarán en la histórica carrera el próximo domingo 14 de junio.
Esta es la hermosa camiseta que lucirán los corredores en la edición 50 de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
Regalos, entretenimiento y muchas sorpresas en la entrega de kits de la competencia.
Cada uno de los atletas podrán disfrutar de todos estos productos gracias a los patrocinadores.
Cada corredor tendrá la oportunidad de personalizar su kit de acuerdo con sus preferencias.
Miles de personas formarán parte de una nueva edición de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.
Largas filas por parte de los corredores para reclamar su kit personalizado.
La entrega se realizará en dos fases: la primera que inició este viernes y la segunda este sábado 13 de junio siempre en Expocentro.
Cada uno de los patrocinadores ha sido fundamental en el proceso de la edición de oro de la Maratón La Prensa.
¡Fervor y alegría en la Expo Maratón en San Pedro Sula! Los runners ya se preparan para la competencia.
Las largas filas en el interior del Salón Los Zorzales de Expocentro. Ya son cientos de catrachos que han reclamado sus kits.
"GOCAS", encargados del diseño de la camiseta de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade para esta edición 50.
Los corredores pueden disfrutar de las actividades de nuestros patrocinadores en cada uno de los stand.
La gran cita será este domingo 14 de junio a las 5:00 de la mañana, como ya es tradición.
Miles de corredores volverán a tomar las calles de San Pedro Sula para escribir un nuevo capítulo en la historia de esta competencia.
Puedes personalizar tus kits para la Media Maratón La Prensa-Gatorade y vivir una gran experiencia en la Expo Maratón.