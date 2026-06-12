  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva

Real Madrid se mueve en el mercado, presentan al reemplazo de Mourinho, Barcelona renueva, golpe al Atlético y rechazan oferta de 150 millones en Premier.

Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
1 de 19

Así marcha el mercado de fichajes en el fútbol internacional este viernes 12 de junio.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
2 de 19

Cucurella sobre su futuro con Chelsea: "Estoy muy contento donde estoy. No quiero saber nada de mi futuro, quiero disfrustrar de el Mundial y no pienso en nada más. ¿Barça o Atleti? Pasapalabra"
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
3 de 19

OFICIAL // El centrocampista español Ander Herrera rescindió en las últimas horas su contrato con el argentino Boca Juniors, según informaron a EFE fuentes del club, que precisaron que se trata de una decisión alcanzada "de común acuerdo".
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
4 de 19

LO CONFIRMA // Diario Marca y Fabrizio Romano revelan que Martín Demichelis dejará al Mallorca y se convertirá en nuevo entrenador del RB Leipzig.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
5 de 19

OFICIAL // El delantero portugués André Silva deja al Elche y oficializan su regreso al Oporto.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
6 de 19

OFICIAL // Marco Silva se convierte en el nuevo entrenador del Benfica tras la salida de José Mourinho al Real Madrid.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
7 de 19

Fabrizio Romano detalla que la AS Roma y Dybala están a punto de cerrar un nuevo contrato para continuar su vínculo.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
8 de 19

Ousmane Dembélé a MARCA: “Creo que tomé la decisión correcta al dejar el FC Barcelona. En mi caso, creo que era el momento de dejar el club. Aunque estaba muy apegado al Barça, el club al que apoyaba desde pequeño. Pero para mí era importante fichar por el PSG”.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
9 de 19

Fabrizio Romano confirma que el Real Madrid no activará la cláusula de recompra de Víctor Muñoz y desde el Newcastle confían en cerrar el traspaso. La institución blanca recibirá el 50% de la operación, cercano a los 17 millones de euros.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
10 de 19

Según informan desde Inglaterra, el Manchester City busca el fichaje de Elliot Anderson, sin embargo, el Nottingham habría rechazado una oferta de cerca de 140 millones de euros por su jugador.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
11 de 19

Mundo Deportivo revela que el Barcelona ha decidido no vender a Alejandro Balde. Su caso daría un giro si el futbolista quiere salir en el mercado de pases.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
12 de 19

Desde El Larguero detallan que el Atlético de Madrid tenía todo cerrado sobre el fichaje de Bernardo Silva, pero el jugador les habría comunicado sobre la decisión con Real Madrid.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
13 de 19

Sky Alemania informa que Schlotterbeck es otro de los jugadores a los que Mourinho tiene como plan B si no llega Calafiori: "Sí, claro que uno se entera de esas cosas a través de los medios, pero básicamente, como ya dije hace unas semanas, ahora toda la atención está puesta en el Mundial , en el primer partido", dijo.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
14 de 19

L'Equipe revela que el Bayern no venderá a Olise: “Incluso por 200 millones de euros, no se irá. Olise es inestimable; no se irá ni por 500 millones. De hecho, no estoy seguro de que el Real pudiera permitirse una pierna de Olise con 150 millones”
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
15 de 19

Mundo Deportivo informa que el Barcelona quiere renovar a Ferran Torres ante la dificultad de fichar a Julián Álvarez.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
16 de 19

Fabrizio Romano informa que el Manchester United está muy interesado en Mateus Fernandes, sin embargo, el Real Madrid lo tiene en la mira, ya que José Mourinho mencionó su nombre.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
17 de 19

Fabrizio Romano confirma que el Charlotte FC fichará a Allan Saint-Maximin, quien se encuentra como agente libre.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
18 de 19

Fabrizio Romano revela que el Real Madrid no tiene previsto realizar ningún movimiento este verano por Rodri, centrocampista del Manchester City.
Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva
19 de 19

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no quiere que el seleccionador, Didier Deschamps, que dejará el puesto tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entrene a otro combinado nacional y, ante los rumores de que puede hacerse cargo de Italia, afirmó: "Que se busquen un italiano".
Cargar más fotos