Mourinho con otro fichaje para Real Madrid, rechazan 140 millones y Barcelona renueva

Así marcha el mercado de fichajes en el fútbol internacional este viernes 12 de junio.
Cucurella sobre su futuro con Chelsea: "Estoy muy contento donde estoy. No quiero saber nada de mi futuro, quiero disfrustrar de el Mundial y no pienso en nada más. ¿Barça o Atleti? Pasapalabra"
OFICIAL // El centrocampista español Ander Herrera rescindió en las últimas horas su contrato con el argentino Boca Juniors, según informaron a EFE fuentes del club, que precisaron que se trata de una decisión alcanzada "de común acuerdo".
LO CONFIRMA // Diario Marca y Fabrizio Romano revelan que Martín Demichelis dejará al Mallorca y se convertirá en nuevo entrenador del RB Leipzig.
OFICIAL // El delantero portugués André Silva deja al Elche y oficializan su regreso al Oporto.
OFICIAL // Marco Silva se convierte en el nuevo entrenador del Benfica tras la salida de José Mourinho al Real Madrid.
Fabrizio Romano detalla que la AS Roma y Dybala están a punto de cerrar un nuevo contrato para continuar su vínculo.
Ousmane Dembélé a MARCA: “Creo que tomé la decisión correcta al dejar el FC Barcelona. En mi caso, creo que era el momento de dejar el club. Aunque estaba muy apegado al Barça, el club al que apoyaba desde pequeño. Pero para mí era importante fichar por el PSG”.
Fabrizio Romano confirma que el Real Madrid no activará la cláusula de recompra de Víctor Muñoz y desde el Newcastle confían en cerrar el traspaso. La institución blanca recibirá el 50% de la operación, cercano a los 17 millones de euros.
Según informan desde Inglaterra, el Manchester City busca el fichaje de Elliot Anderson, sin embargo, el Nottingham habría rechazado una oferta de cerca de 140 millones de euros por su jugador.
Mundo Deportivo revela que el Barcelona ha decidido no vender a Alejandro Balde. Su caso daría un giro si el futbolista quiere salir en el mercado de pases.
Desde El Larguero detallan que el Atlético de Madrid tenía todo cerrado sobre el fichaje de Bernardo Silva, pero el jugador les habría comunicado sobre la decisión con Real Madrid.
Sky Alemania informa que Schlotterbeck es otro de los jugadores a los que Mourinho tiene como plan B si no llega Calafiori: "Sí, claro que uno se entera de esas cosas a través de los medios, pero básicamente, como ya dije hace unas semanas, ahora toda la atención está puesta en el Mundial , en el primer partido", dijo.
L'Equipe revela que el Bayern no venderá a Olise: “Incluso por 200 millones de euros, no se irá. Olise es inestimable; no se irá ni por 500 millones. De hecho, no estoy seguro de que el Real pudiera permitirse una pierna de Olise con 150 millones”
Mundo Deportivo informa que el Barcelona quiere renovar a Ferran Torres ante la dificultad de fichar a Julián Álvarez.
Fabrizio Romano informa que el Manchester United está muy interesado en Mateus Fernandes, sin embargo, el Real Madrid lo tiene en la mira, ya que José Mourinho mencionó su nombre.
Fabrizio Romano confirma que el Charlotte FC fichará a Allan Saint-Maximin, quien se encuentra como agente libre.
Fabrizio Romano revela que el Real Madrid no tiene previsto realizar ningún movimiento este verano por Rodri, centrocampista del Manchester City.
El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no quiere que el seleccionador, Didier Deschamps, que dejará el puesto tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entrene a otro combinado nacional y, ante los rumores de que puede hacerse cargo de Italia, afirmó: "Que se busquen un italiano".