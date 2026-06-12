Canadá vs Bosnia, EN VIVO hoy: ¡Su debut en el Mundial 2026!

Toronto, Canadá.

Canadá inicia este viernes ante Bosnia y Herzegovina el Mundial 2026 con una mezcla de ilusión, presión y ambición histórica en un encuentro que abrirá el Grupo B en el Toronto Stadium y será el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputado en suelo canadiense. Bosnia está derrotando a Canadá con gol de Jovo Lukic en el minuto 21.

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-- LA PREVIA -- El partido es también una oportunidad para que el conjunto dirigido por Jesse Marsch logre por fin su primera victoria mundialista. La selección canadiense afronta su tercera participación en un Mundial después de México 1986 y Qatar 2022.

En sus dos experiencias anteriores perdió todos sus encuentros, aunque la actuación ofrecida hace cuatro años dejó la sensación de que el equipo estaba preparado para competir al máximo nivel. Canadá llega al debut tras una preparación positiva, con una victoria por 2-0 sobre Uzbekistán y un empate 1-1 con Irlanda, además de una racha de partidos sin conocer la derrota que ha reforzado la confianza del grupo. Enfrente estarán los Dragones (Zmajevi), que se ha convertido en una de las sorpresas de la fase de clasificación. Los balcánicos sellaron su regreso a una Copa del Mundo 12 años después de Brasil 2014 al eliminar a Italia en una repesca decidida por penaltis. El partido tendrá además un ambiente singular. La importante comunidad bosnia de Toronto espera movilizar a miles de aficionados y la Asociación Bosnio-Canadiense calcula que unos 25.000 seguidores y miembros de la diáspora estarán en el área metropolitana durante los días del encuentro.

Para Canadá, anfitriona y favorita sobre el papel, el desafío es convertir la emoción de jugar en casa en tres puntos que alimenten el sueño de una clasificación histórica. Para Bosnia, la misión es arruinar la fiesta local y confirmar que su regreso a la élite internacional no es una casualidad.