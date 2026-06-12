Quedó fuera del Mundial y anuncia su retiro de la Selección: explica el motivo

El Mundial 2026 ya comenzó con los juegos entre México vs Sudáfrica y Corea del Sur vs República Checa. Sin embargo, hay muchas selecciones que aún están preparando su debut y otras reciben noticias duras antes de su estreno.
Sin embargo, la lista de bajas de última hora para el Mundial 2026 sigue dejando víctimas a su paso.
Y la Selección que lo ha sufrido es la de Japón, equipo que pierde a una de sus figuras antes de su estreno en la justa mundialista.
Y esta vez la Federación Japonesa de Fútbol informó que el capitán Wataru Endo se ha retirado de la convocatoria de la selección.
Pese a que Endo estuvo en el último compromiso con los niponés antes de encarar la justa mundialista, fue el mismo jugador que ha confirmado su baja.
En ese amistoso Endo salió con molestias y se ponía en duda su participación en la competencia. Aunque estuvo trabajando a flote para llegar a tiempo, se ha confirmado su lesión.
El jugador del Liverpool arrastraba molestias tras ser operado del pie izquierdo a finales de febrero, por lo que venía realizando trabajos para llegar a tiempo a la Copa del Mundo.
El seleccionador del conjunto nipón, decidió apostar por su capitán y llevárselo en la lista de 26 para el Mundial pese a las dudas en los físico.
Endo, de 33 años, anunció que se perderá la Copa del Mundo definitivamente por esta lesión. Y no solo eso, también confirmó su retirada de la selección japonesa tras 73 apariciones como internacional.
“Desde mi lesión, he hecho todo lo que he podido hasta ahora, así que no me arrepiento de nada”, confirmó el propio futbolista.
Y continuó: "Por supuesto, hay frustración por no poder participar en esta Copa del Mundo, pero más que eso, estoy orgulloso de cómo hemos crecido juntos desde la Copa del Mundo de Qatar: yo como capitán, liderando este equipo y convirtiendo nuestro objetivo de 'ganar la Copa del Mundo' en algo que podamos decir de forma natural".
"El equipo actual es realmente un equipo maravilloso. Creo que superarán cualquier adversidad y nos mostrarán cosas que nunca antes habíamos visto".
"Con esta campaña me retiraré de la selección nacional. De ahora en adelante, animaré a la selección nacional de Japón como uno de los aficionados", cerró.
Endo acumuló 73 partidos internacionales con la Selección de Japón y anotó cuatro goles.
Japón jugará en el Grupo F del Mundial, en el que enfrentará a Países Bajos, en 14 de junio en Dallas, y a Túnez, el 20 en Monterrey, en el partido 1.000 de la historia de las copas del mundo. Los asiáticos volverán a Estados Unidos para enfrentar a Suecia, el 25 en Kansas City.