Cristiano Ronaldo responde a la gran pregunta: ¿puede Portugal ganar el Mundial?

"Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero, como digo, hay factores que no conseguimos controlar: los partidos, ganar o no ganar, que es el punto más importante... Pero creo que es una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses ", aseguró.

El madereirense realizó estas declaraciones a periodistas desde el complejo Cidade do Futebol, en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), antes de su partida hacia el aeropuerto de Lisboa, desde donde viajarán a Estados Unidos en el marco de la cita mundialista .

El capitán de la selección portuguesa de fútbol, ​​​​Cristiano Ronaldo , aseguró este viernes que parte hacia el Mundial 2026 "bien", con "esperanza", y junto a una generación "muy buena", sin querer pronunciarse muy contundente sobre una eventual victoria del campeonato: "Solo lo sabremos al final".

Y cuando los periodistas le volvieron a preguntar si él veía posible que la selección de Portugal se alce con el único título que le faltaba en su palmarés, reconoció que lo ve como una posibilidad: "Creo que sí, pero va a depender de muchos factores", recalcó.

Cristiano Ronaldo aseguró que parte hacia Estados Unidos "físicamente bien", "con bastante alegría" y "mucha esperanza", porque la cita en un Mundial de Fútbol "es siempre muy especial".

En su opinión, la preparación para el campeonato "fue bastante buena, agotadora", tras dos partidos de preparación -contra Chile y Nigeria- en los que no estuvieron "al más alto nivel", pese a que ganaron.

Y añadió: "Lo más importante es cuando la pelota empieza a rodar el día 17 -fecha de su primer partido, frente a República Democrática del Congo-. Ya más adelante, pasado el segundo, tercer partido, cuando las cosas empiezan a apretar, cuando ya haya mucho cansancio, tanto psicológico como físico y (por) la temperatura también, ahí vamos a ver a los verdaderos campeones "

La de las 'quinas' viaja hoy a Miami para iniciar su participación en el Mundial de 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Portugal es cabeza del grupo K, en el que también están Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. EFE