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Arrestan al menos a 25 miembros o asociados de la Mafia Mexicana en el sur de California

La Mafia Mexicana, también conocida como ‘La Eme’, es una pandilla carcelaria que ejerce "un control inmenso" sobre las pandillas callejeras hispanas en el sur de California

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 17:17 -
  • Agencia EFE
Arrestan al menos a 25 miembros o asociados de la Mafia Mexicana en el sur de California

Un grupo de veinticinco miembros y asociados de la Mafia Mexicana, pandilla que opera en las cárceles de California.

 Foto: Agencia EFE
Los Ángeles, Estados Unidos

Un grupo de veinticinco miembros y asociados de la Mafia Mexicana, una pandilla que opera en las cárceles de California, fueron arrestados este jueves en el sur de California por cargos que incluyen el secuestro, extorsión, tráfico de narcóticos, y asesinato, informó el Departamento de Justicia de EE UU.

Quince de los sospechosos fueron detenidos en el condado de Orange y diez en el condado de Los Ángeles; ambos ubicados en el sur de California.

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Otros doce acusados ​​adicionales en el caso se encuentran bajo custodia estatal, en algunos casos por otras condenas.

La acusación principal del caso imputa a 40 acusados en total de ​​más de 66 cargos por delitos graves, que incluyen cargos de conspiración para operar un negocio de juegos de azar ilegal, delitos violentos, tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, y el uso de armas de fuego durante la comisión de un delito violento.

Las autoridades han incautado cuatro kilogramos de fentanilo, 120 libras de metanfetamina, dos libras de heroína, tres kilogramos de cocaína y 25 armas de fuego y más de 30,000 dólares en efectivo, como parte de la investigación.

La Mafia Mexicana, también conocida como ‘La Eme’, es una pandilla carcelaria que ejerce "un control inmenso" sobre las pandillas callejeras hispanas en el sur de California, dirigiendo actividades ilícitas desde las prisiones y cobrando una parte de las ganancias provenientes del narcotráfico, los juegos de azar ilegales y otros delitos cometidos fuera de la cárcel, según indicaron las autoridades.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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