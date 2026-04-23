USA sanciona a una red de México, Guatemala y la India vinculada al Cartel de Sinaloa

Washington, Estados Unidos

"EE.UU. está implementando sanciones económicas selectivas para desarticular una sofisticada red criminal transnacional que alimenta la crisis ilícita del fentanilo en el país. Esta red abarca la India, Guatemala y México, y suministra precursores químicos al Cartel de Sinaloa", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra 23 individuos y entidades vinculados a una red con base en México, Guatemala y la India a la que acusan de suministrar al Cartel de Sinaloa precursores para fabricar fentanilo, un potente opioide sintético.

Según informó el Departamento del Tesoro, la red sancionada incluye a los proveedores e intermediarios que "permiten que los carteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados principalmente de Asia".

"El presidente (Donald) Trump ha sido claro al afirmar que no se permitirá que los carteles terroristas siembren el caos en nuestras fronteras y en nuestras comunidades", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien añadió que su departamento "continuará apuntando a cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos seguro".

Las autoridades estadounidenses consideran que estas sustancias, entre ellas el fentanilo y la metanfetamina, llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan "decenas de miles de muertes" cada año.

"Al atacar toda la cadena de suministro la Administración Trump está desarticulando redes que amenazan la seguridad de Estados Unidos", concluye el Departamento de Estado.

Estas sanciones siguen a las impuestas el lunes para restringir la entrada al país a 75 familiares, allegados y socios de personas relacionadas al Cártel de Sinaloa, designado por la Administración de Donald Trump como una organización terrorista.