Copeco extiende la alerta verde en el Caribe e Islas de la Bahía

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) determinó extender por 24 horas más la alerta verde para la línea costera del litoral Caribe y el departamento de Islas de la Bahía.

La medida entró en vigencia a partir de la 1:00 de la tarde de este viernes 12 de junio de 2026, con el objetivo de salvaguardar la vida de las poblaciones locales frente a las condiciones marítimas adversas.

De acuerdo con el informe oficial emitido por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la disposición obedece a un oleaje alterado. El comunicado detalla que este fenómeno es producto de un viento sostenido del sureste, el cual sopla con fuerza desde el mar Caribe con dirección hacia la península de Yucatán.

Asimismo, Copeco ordenó restringir de forma temporal la pesca y la navegación para aquellas embarcaciones de pequeño y mediano calado, debido al riesgo que representa el oleaje.

El ente gubernamental recordó la importancia de mantenerse informados de manera exclusiva a través de las plataformas y canales oficiales de Copeco, al igual que por medio de los comunicados emitidos por las autoridades locales.