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Fuerza Naval rescata a seis cubanos que se encontraban a la deriva en altamar

El grupo de extranjeros viajaba a bordo de la embarcación pesquera “El Perceeliak”, la cual sufrió una falla mecánica

Fuerza Naval rescata a seis cubanos que se encontraban a la deriva en altamar

Los tripulantes fueron trasladados a la Base Naval de Caratasca.
Gracias a Dios

En una exitosa operación de búsqueda y rescate, elementos de la Fuerza Naval de Honduras lograron poner a salvo a seis tripulantes de nacionalidad cubana que se encontraban a la deriva en altamar, a unas 57 millas náuticas de la costa de la Mosquitia hondureña.

El grupo de extranjeros viajaba a bordo de la embarcación pesquera “El Perceeliak”, la cual sufrió una falla mecánica en su motor de arranque que los dejó varados. Gracias a la rápida respuesta de las autoridades, el guardacostas “Tegucigalpa” interceptó la nave y logró remolcarla de forma segura hasta Cayo Caratasca, en el departamento de Gracias a Dios.

Los ciudadanos rescatados fueron identificados como Carlos Adelzo Portillo (capitán), José Nelson Canon, Jairo Adalid Portillo, Frandi Portillo, Denilson Castillo y Reinaldo Rivera.

Tras el rescate, los tripulantes fueron trasladados a la Base Naval de Caratasca, donde recibieron atención médica primordial para evaluar su estado de salud. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar el trámite correspondiente a su estatus legal en el país.

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Redacción La Prensa
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