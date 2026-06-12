Fuerza Naval rescata a seis cubanos que se encontraban a la deriva en altamar

Gracias a Dios

En una exitosa operación de búsqueda y rescate, elementos de la Fuerza Naval de Honduras lograron poner a salvo a seis tripulantes de nacionalidad cubana que se encontraban a la deriva en altamar, a unas 57 millas náuticas de la costa de la Mosquitia hondureña.

El grupo de extranjeros viajaba a bordo de la embarcación pesquera “El Perceeliak”, la cual sufrió una falla mecánica en su motor de arranque que los dejó varados. Gracias a la rápida respuesta de las autoridades, el guardacostas “Tegucigalpa” interceptó la nave y logró remolcarla de forma segura hasta Cayo Caratasca, en el departamento de Gracias a Dios.

Los ciudadanos rescatados fueron identificados como Carlos Adelzo Portillo (capitán), José Nelson Canon, Jairo Adalid Portillo, Frandi Portillo, Denilson Castillo y Reinaldo Rivera.

Tras el rescate, los tripulantes fueron trasladados a la Base Naval de Caratasca, donde recibieron atención médica primordial para evaluar su estado de salud. Posteriormente, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar el trámite correspondiente a su estatus legal en el país.