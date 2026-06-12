Investigan si por extorsión mataron a taxista en Choloma

San Pedro Sula, Honduras

Familiares identificaron como Juan Guardado Portillo (de 49 años) al taxista que murió la noche del miércoles 10 de junio luego de que sujetos armados lo atacaran a balazos en horas de la tarde cuando se encontraba en el punto de taxi donde laboraba de la colonia Monterrey del municipio de Choloma, Cortés, al norte del Honduras.

El reporte policial indica que la víctima estaba en su unidad cuando dos individuos a que se conducían en una motocicleta llegaron al lugar y, tras acercarse, le dispararon en tres ocasiones.

Gravemente herido, fue trasladado a una clínica local; sin embargo, debido a la gravedad de su estado, fue remitido al Seguro Social de San Pedro Sula, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento. El hecho ocurrió a poca distancia de una estación policial.