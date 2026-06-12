Investigan si por extorsión mataron a taxista en Choloma

Familiares identificaron como Juan Guardado Portillo (de 49 años) al taxista que murió la noche del miércoles 10 de junio luego de que sujetos armados lo atacaran a balazos en horas de la tarde cuando se encontraba en el punto de taxi donde laboraba de la colonia Monterrey del municipio de Choloma, Cortés, al norte del Honduras.
El reporte policial indica que la víctima estaba en su unidad cuando dos individuos a que se conducían en una motocicleta llegaron al lugar y, tras acercarse, le dispararon en tres ocasiones.
Gravemente herido, fue trasladado a una clínica local; sin embargo, debido a la gravedad de su estado, fue remitido al Seguro Social de San Pedro Sula, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento. El hecho ocurrió a poca distancia de una estación policial.
En el ataque, una pasajera de 18 años también resultó herida de bala, pero, según la información preliminar, las lesiones no eran de gravedad y fue dada de alta horas después del centro asistencial al que ingresó.
Ataque por extorsión
Sobre las diligencias investigativas, Alejandro Valladares, vocero de la Policía en San Pedro Sula, indicó que un equipo de agentes trabaja para identificar y capturar a los responsables. Agregó que una de las hipótesis que se maneja es que miembros de la Pandilla 18 estarían implicado en el ataque y que el móvil estaría relacionado con el cobro de la extorsión.
Valladares añadió que en la escena se encontró abandonada una moto, la cual sería la que usaron los homicidas. “Esta es parte de las evidencias con las que cuenta el expediente investigativo. Falta constatar si esta moto tendría reporte de robo”, informó.
Con mucha consternación, familiares de Juan Guardado Portillo retiraron de la morgue sampedrana su cuerpo en horas de la madrugada de este jueves. Lo trasladaron hasta su lugar de origen para sepultarlo.