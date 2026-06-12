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Matan a balazos a jovencita de 16 años en Juticalpa, Olancho

La víctima fue identificada como Génesis Nohemí Reyes

Matan a balazos a jovencita de 16 años en Juticalpa, Olancho

El hecho viento ocurrió ayer en horas de la noche. Imagen referencial de archivo.

Olancho

Una jovencita de 16 años de edad perdió la vida de forma violenta la noche de ayer jueves en la comunidad de El Bijao, en el municipio de Juticalpa, Olancho.

La víctima fue identificada por sus familiares como Génesis Nohemí Reyes.

De acuerdo con datos preliminares, la menor fue atacada a disparos por sujetos desconocidos. Tras el atentado, personas que se encontraban en el lugar la trasladaron aún con vida hacia el Hospital San Francisco; desafortunadamente, falleció instantes después de haber ingresado debido a la gravedad de sus heridas.

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Agentes de la Policía Nacional se trasladaron al centro asistencial y al lugar del ataque para iniciar con las primeras indagaciones.

Hasta el momento, las autoridades no reportan pistas sobre el paradero de los hechores ni el móvil que originó este crimen que enluta a la comunidad.

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Redacción La Prensa
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