Matan a balazos a jovencita de 16 años en Juticalpa, Olancho

Olancho

Una jovencita de 16 años de edad perdió la vida de forma violenta la noche de ayer jueves en la comunidad de El Bijao, en el municipio de Juticalpa, Olancho.

La víctima fue identificada por sus familiares como Génesis Nohemí Reyes.

De acuerdo con datos preliminares, la menor fue atacada a disparos por sujetos desconocidos. Tras el atentado, personas que se encontraban en el lugar la trasladaron aún con vida hacia el Hospital San Francisco; desafortunadamente, falleció instantes después de haber ingresado debido a la gravedad de sus heridas.