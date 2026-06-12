¿En qué zonas habrá lluvias este viernes 12 de junio en Honduras?

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que se registrarán este viernes 12 de junio de 2026 en las diferentes regiones de Honduras. Copeco informó que el clima durante esta jornada estará influenciado por la presencia de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en varias regiones del territorio hondureño.

De acuerdo con la entidad de contingencias, la convergencia de humedad y viento proveniente desde el mar Caribe y el océano Pacífico estará generando inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de precipitaciones. Las autoridades meteorológicas prevén que las lluvias se presenten de manera dispersa y estén acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, principalmente en las regiones occidental, sur, centro y oriental de Honduras.

