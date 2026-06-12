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¿En qué zonas habrá lluvias este viernes 12 de junio en Honduras?

Copeco prevé que las lluvias se presenten de manera dispersa y estén acompañadas de actividad eléctrica

¿En qué zonas habrá lluvias este viernes 12 de junio en Honduras?

Las lluvias pronosticadas por Copeco podrían registrarse en horas de la tarde y noche de este viernes 12 de junio.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que se registrarán este viernes 12 de junio de 2026 en las diferentes regiones de Honduras.

Copeco informó que el clima durante esta jornada estará influenciado por la presencia de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en varias regiones del territorio hondureño.

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De acuerdo con la entidad de contingencias, la convergencia de humedad y viento proveniente desde el mar Caribe y el océano Pacífico estará generando inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de precipitaciones.

Las autoridades meteorológicas prevén que las lluvias se presenten de manera dispersa y estén acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, principalmente en las regiones occidental, sur, centro y oriental de Honduras.

Asimismo, algunas áreas del norte del país también podrían experimentar chubascos durante la jornada, estas condiciones se registrarían en horas de la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas máximas, estas oscilarán entre los 27 y 35 grados Celsius. Los departamentos de Cortés, en el norte, y Choluteca y Valle, en el sur, tendrán las condiciones más calurosas este viernes, según Copeco.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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