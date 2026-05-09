La Ceiba vivió una fiesta junto a patrocinadores de la Maratón La Prensa-Gatorade

La Ceiba, Honduras.

La “Novia de Honduras” se convirtió este fin de semana en el escenario de una jornada inolvidable con la realización del primer bootcamp oficial rumbo a la 50ª edición de la Media Maratón La Prensa-Gatorade, un evento que reunió a cientos de corredores y que fue posible gracias al respaldo y compromiso de importantes patrocinadores y aliados estratégicos. La Plaza Tecknos fue el punto de encuentro para esta histórica actividad que reunió a runners de distintas edades en un ambiente cargado de motivación, compañerismo y pasión por el deporte. Desde tempranas horas de la madrugada, los participantes comenzaron a llegar para formar parte de esta experiencia que marca el inicio de la preparación hacia la edición de oro de la carrera más importante de Honduras.

El éxito del bootcamp no habría sido posible sin el apoyo de las marcas patrocinadoras que se involucraron activamente en cada detalle del evento, brindando atención, hidratación, energía y momentos especiales para todos los asistentes. Gatorade y Aguazul jugaron un papel fundamental durante la jornada al liderar los puntos de hidratación en las rutas de 5 y 10 kilómetros, permitiendo que cada corredor mantuviera su rendimiento durante el entrenamiento. Por su parte, La Mundial-Total se encargó de llenar de entusiasmo el ambiente con dinámicas, activaciones y sorteos de premios para los participantes, reconociendo el esfuerzo y disciplina de quienes ya se preparan para la gran cita del próximo 14 de junio.​​​​​​

Mientras tanto, Progcarne aportó a la experiencia con degustaciones de sus productos, convirtiendo la zona de recuperación en un espacio de convivencia familiar y nutrición para los atletas y asistentes. Además, el evento contó con el respaldo logístico y de seguridad de la Policía Nacional, Cruz Roja Hondureña, Fuerza Aérea de Honduras y la Base Aérea Coronel Héctor Caraccioli, instituciones que garantizaron el orden y bienestar de todos los participantes durante el recorrido. El bootcamp fue dirigido por el coach Mario Valladares, quien compartió consejos técnicos y recomendaciones clave para afrontar la Media Maratón La Prensa-Gatorade, una competencia que además busca seguir apoyando la educación en Honduras a través de la Fundación 1,000 Escuelas de Shin Fujiyama.