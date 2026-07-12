No descartan reformas a la recién aprobada Ley de Empleo Parcial

TEGUCIGALPA

La diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, reconoció que ha tenido conocimiento de inconformidades por parte de algunas empresas respecto a la aplicación de la Ley de Empleo Parcial, al considerar que esta no está dando los resultados esperados. No obstante, la parlamentaria señaló que hasta el momento no ha recibido un planteamiento puntual del sector empresarial que detalle cuáles son las dificultades o aspectos específicos que estarían afectando el funcionamiento de la normativa.

Asimismo, sostuvo que no es posible atribuir responsabilidades sin antes escuchar la versión de todas las partes involucradas en el tema. Zavala también planteó que podrían existir factores ajenos a la legislación que estén incidiendo en la limitada creación de plazas laborales bajo esta modalidad. “Las principales llaves de la ley es que el trabajador que labora bajo jornada completa no puede migrar a una jornada parcial porque queremos generar nuevos empleos”, aseveró. La congresista consideró además que es necesario analizar por qué las personas que laboran en la economía informal no optan por incorporarse al empleo formal mediante este mecanismo. “¿Hay que preguntarnos por qué los que están en el sector informal no quieren migrar a la formalidad bajo este mecanismo?”, se cuestionó. En ese sentido, indicó que también debe evaluarse si factores como la falta de inversión, la ausencia de incentivos para las empresas o la pérdida de competitividad están influyendo en la escasa generación de empleo parcial. Dejó abierta la posibilidad de modificar la normativa si, tras el análisis correspondiente, se concluye que requiere ajustes. “Si es necesario impulsar una reforma a la ley vamos a hacerlo, no lo descarto, porque tenemos buscar el beneficio al pueblo hondureño”, no lo descartó Zavala.



Ley de Empleo a Tiempo Parcial