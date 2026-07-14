Capturan a mujer por presunto maltrato agravado contra un menor en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con el informe policial, la sospechosa fue localizada y detenida en la colonia Brisas de Expocentro, donde los agentes desarrollaron el procedimiento conforme a los protocolos establecidos por la ley.

La Policía Nacional logró la detención de una mujer de 25 años, señalada por su presunta participación en el delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de un menor de edad, durante un operativo ejecutado en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Las autoridades detallaron que la mujer es originaria del municipio de San Marcos, en el departamento de Santa Bárbara, y reside actualmente en San Pedro Sula.

Al momento de su captura, los policías le notificaron los motivos de su detención y le dieron lectura a sus derechos, tal como lo establece la legislación hondureña.

Posteriormente, fue trasladada al Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (CEIN) de la Primera Estación Policial, donde permaneció bajo custodia mientras se completaban las diligencias correspondientes.

Una vez concluido el proceso administrativo, la detenida fue remitida a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, junto con el acta de remisión, el registro personal y el acta de lectura de derechos, para que continúe el procedimiento legal.