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Capturan a presunta integrante de la MS-13 por distribución de drogas en Marcala, La Paz

Una mujer vinculada presuntamente a la MS-13 fue capturada en Marcala, La Paz, por una orden judicial relacionada con la distribución de sustancias ilícitas

Capturan a presunta integrante de la MS-13 por distribución de drogas en Marcala, La Paz

La DPI capturó a una mujer de 31 años, señalada como presunta integrante de la MS-13 en Marcala.

 Foto: Cortesía
Marcala, Honduras

Una mujer de 31 años señalada como presunta integrante de la estructura criminal MS-13 fue detenida por las autoridades en la colonia Pelayo Benjamín Bonilla, en el municipio de Marcala, departamento de La Paz.

La sospechosa era buscada mediante una orden de captura emitida por un juzgado por su presunta vinculación con el delito de tráfico de drogas.

La detención fue ejecutada durante un operativo conjunto desarrollado por equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y efectivos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), como parte de las acciones encaminadas al cumplimiento de órdenes judiciales.

Cae supuesto distribuidor de drogas de la MS-13 en colonia Villa Ernestina de SPS

Tras una serie de labores de investigación, agentes policiales lograron ubicar y detener a la sospechosa, quien tenia una orden de captura girada el 9 de junio de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de Marcala, en el departamento de La Paz.

Tras finalizar las diligencias establecidas por la normativa correspondiente, la detenida fue trasladada ante las autoridades judiciales competentes, donde deberá continuar el proceso legal respectivo de acuerdo con las leyes vigentes en Honduras.

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Redacción La Prensa
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