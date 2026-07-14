Capturan a presunta integrante de la MS-13 por distribución de drogas en Marcala, La Paz

Marcala, Honduras

Una mujer de 31 años señalada como presunta integrante de la estructura criminal MS-13 fue detenida por las autoridades en la colonia Pelayo Benjamín Bonilla, en el municipio de Marcala, departamento de La Paz.

La sospechosa era buscada mediante una orden de captura emitida por un juzgado por su presunta vinculación con el delito de tráfico de drogas.

La detención fue ejecutada durante un operativo conjunto desarrollado por equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y efectivos de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), como parte de las acciones encaminadas al cumplimiento de órdenes judiciales.