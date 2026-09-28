Batista no sigue como técnico de Costa Rica: confirman sorpresivo reemplazo

San José, Costa Rica.

Lo confirman. La Federación de Fútbol de Costa Rica ha tomado una decisión y el entrenador argentino Fernando "Bocha" Batista no continuará bajo el mando del banquillo tico tras los malos resultados, el último ante Haití en la jornada 2 de la Concacaf Nations League. Será Ruiz quien dirija esta semana los dos últimos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf: "Tomamos la decisión de separar a Fernando Batista del puesto y decidimos nombrar de manera interina a Bryan Ruiz en el cargo", declaró a los periodistas el presidente de la FCRF, Osael Maroto. El exjugador, una de las leyendas del fútbol costarricense con su participación en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, dirigirá el entrenamiento de este lunes con miras al partido del jueves próximo en Managua ante Nicaragua y del próximo domingo en casa frente a Haití, correspondientes a las últimas dos jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Bryan Ruiz ya suma experiencia reciente en los banquillos. Tuvo un paso interino por Liga Deportiva Alajuelense tras la salida de Ismael Rescalvo, donde logró clasificar al equipo a las semifinales de la Copa Centroamericana al vencer 3-1 a Marathón y luego golear 5-0 a Inter San Carlos.

La Fedefútbol aclaró que la llegada del "10" es una medida temporal para no precipitar la elección del nuevo entrenador. Una vez cumplidos estos dos partidos, el Comité Ejecutivo y la Dirección de Selecciones analizarán con calma los candidatos para definir el cuerpo técnico definitivo que liderará el proceso de la Selección. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Los resultados no se dieron. Cuando lo contratamos pensamos en todo el proceso al 2030 (...) es un cambio que se está dando por los malos resultados", expresó el presidente de la FCRF. En sus últimas declaraciones oficiales, pronunciadas el domingo pasado tras la derrota contra Haití, Batista dijo que se sentía "fuerte" y que confiaba "a muerte" en su trabajo y en el grupo de jugadores, al tiempo que minimizó los malos resultados al afirmar que son situaciones que ocurren en los procesos y que "hay cosas futbolísticas que se han hecho bien".

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