Iroshka Elvir, la mujer más votada por el Partido Liberal en FM

Tegucigalpa, Honduras.
La actual diputada y candidata a la reelección por el Partido Liberal de Honduras, Iroshka Elvir, se ha consolidado como una de las figuras más fuertes de su institución política tras convertirse en la mujer más votada en el departamento de Francisco Morazán.
De acuerdo con los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con un total de 57.03% de actas escrutadas, Iroshka suma 53,100 votos, una cifra que la posiciona como la candidata liberal con mayor apoyo femenino en la zona central del país.
Iroshka, quien también es esposa del candidato presidencial Salvador Nasralla, ha logrado sostener una presencia activa y creciente dentro del electorado liberal desde su primera participación política.
Su reelección parece perfilarse con amplia solidez, impulsada por un mensaje centrado en la transparencia, la defensa de la niñez, el empoderamiento de la mujer y la lucha contra la corrupción, temas que han resonado con fuerza entre los votantes de la capital y sus alrededores.
Durante la campaña, Elvir apostó por una estrategia cercana a la gente, visitando colonias, mercados, comunidades rurales y reuniéndose con distintos sectores sociales.