Iroshka Elvir, la mujer más votada por el Partido Liberal en FM

Tegucigalpa, Honduras.

La actual diputada y candidata a la reelección por el Partido Liberal de Honduras, Iroshka Elvir, se ha consolidado como una de las figuras más fuertes de su institución política tras convertirse en la mujer más votada en el departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con un total de 57.03% de actas escrutadas, Iroshka suma 53,100 votos, una cifra que la posiciona como la candidata liberal con mayor apoyo femenino en la zona central del país.