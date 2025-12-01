Exvocera de la Maccih responsabiliza al Congreso por retrocesos institucionales

San Pedro Sula, Honduras.

Según afirmó, tanto la derogación como la aprobación de leyes clave facilitaron un ambiente de impunidad que todavía afecta a Honduras. Calderón recordó que el Congreso Nacional ha tenido un papel central en la definición del marco legal del país, pero cuestionó severamente su desempeño entre 2017 y 2020, periodo que coincide con la presencia de la Maccih.

La exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (.Maccih), Ana María Calderón, señaló que el actual clima político y judicial del país es consecuencia directa de decisiones adoptadas por el Congreso Nacional durante los últimos años.

“Lo que están viviendo hoy es el resultado de una gestión inadecuada cuando ejercieron la labor de congresistas”, la exvocera subrayó que su crítica no responde a una posición partidaria, sino a un patrón de comportamiento legislativo que, a su juicio, se ha mantenido por encima de los intereses del país.

Mencionó que el actual presidente del Congreso, Luis Redondo y otros legisladores tuvieron participación en iniciativas que favorecieron la impunidad, ya fuera mediante la derogación de leyes clave o la aprobación de normativas que blindaban a funcionarios.

Asimismo, Calderón recordó que varios de los diputados señalados también intervinieron en la salida de la Maccih. “No solo se trata de quienes expulsaron la misión, sino también de quienes no crearon las condiciones necesarias para que llegara otra entidad anticorrupción. Esa responsabilidad sigue recayendo en los legisladores que hoy ocupan el hemiciclo”, afirmó.

Al ser consultada sobre la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de otorgar un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, Calderón reaccionó con cautela, pero destacó que las declaraciones recientes de la Casa Blanca sugieren dudas sobre los criterios y fundamentos detrás de esta medida.

La exvocera destacó que la finalización de la Maccih en 2020 significó un importante retroceso institucional y cuestionó que no se asumieran responsabilidades por la pérdida de los avances alcanzados en transparencia y lucha contra la corrupción.

Calderón concluyó que el país atraviesa un momento de reflexión profunda y que los acontecimientos actuales deben servir como advertencia para quienes mantienen cuotas de poder en el ámbito legislativo. “Es una lección dura, pero necesaria para entender que la responsabilidad institucional no es opcional”, expresó.