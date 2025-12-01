Nacionalistas afirman mantener ventaja y exigen al CNE abrir datos

San Pedro Sula, Honduras.

La variación en la distancia entre los candidatos presidenciales Nasry Asfura y Salvador Nasralla continúa generando atención pública, mientras el escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza lentamente.

En medio de este escenario, dirigentes del Partido Nacional insisten en que mantienen una tendencia favorable basada en sus propios sistemas de conteo interno, y solicitaron que el CNE publique nuevamente los datos para evitar especulaciones.

Durante una extensa exposición técnica, el asesor del Partido Nacional, Fernando Cerimedo, explicó que la organización política ha recibido 10.619 actas, entre las compartidas por partidos políticos y organismos de observación.

Aseguró que, con base en ese conjunto de información, el Partido Nacional mantiene una ventaja aproximada de 30,000 votos sobre el Partido Liberal, aunque reconoció que los datos oficiales del TREP solo han procesado 9,256 actas, lo que según dijo no refleja aún la totalidad de la votación.

Cerimedo detalló que la fluctuación observada en la tendencia responde al origen de las actas ingresadas. Afirmó que, en las primeras etapas del conteo, el Partido Liberal registró algunas ventajas, pero que la tendencia cambió a favor del Partido Nacional conforme ingresaron actas procedentes de Cortés, Atlántida y otros departamentos.

Según su análisis, con 870.000 votos procesados, el Partido Nacional retomó la ventaja acumulando nuevamente una diferencia de 30.000 votos. Paralelamente, María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, hizo un llamado a la calma en medio del ambiente de incertidumbre.

La diputada reconoció que la distancia entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla se ha reducido conforme avanza el escrutinio, pero afirmó que su partido conserva una tendencia estable según su propio análisis interno.

“Quiero felicitar al pueblo hondureño por haber salido masivamente a votar. Esa es una muestra de compromiso y amor por la nación”, declaró. Mejía aseguró que el Partido Nacional ha reunido ya 16,527 actas, lo que describió como un avance significativo para su proceso de verificación. “Mantenemos la tendencia. La tendencia no va a cambiar”, insistió, sin detallar la metodología utilizada para su evaluación interna.

La dirigente nacionalista señaló que es normal que, en un proceso de alta participación, la distancia entre los dos candidatos punteros se estreche conforme el CNE ingresa actas con ritmos variables.

Asimismo, advirtió que la publicación tardía de información oficial genera espacios de confusión que pueden ser aprovechados para difundir interpretaciones no verificadas.

Ante los cuestionamientos sobre transparencia, Mejía subrayó que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal están trabajando con las mismas actas emitidas por el CNE, motivo por el cual calificó como “irresponsable” que actores políticos difundan proyecciones no oficiales que puedan generar ansiedad entre la población.