Cae sitio de resultados electorales del CNE en plena expectativa por ajustada competencia presidencial

El sitio oficial de resultados sobre las elecciones generales del domingo 30 de noviembre del Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra caído desde horas del mediodía de lunes, en plena jornada de escrutinio de las elecciones generales de Honduras.
La última actualización disponible en la plataforma fue registrada a las 11:50 de la mañana, momento en el que se mostraba una reñida competencia entre los candidatos presidenciales Salvador Nasralla y Nasry Asfura, con una diferencia mínima de apenas 515 votos.
Desde entonces, el portal no ha permitido el acceso ni la visualización de nuevos datos preliminares, lo que ha provocado que ciudadanosexpresen preocupación ante la falta de información en tiempo real.
Resultados en cero a la 1:59 de la tarde
A la 1:59 de la tarde, el sitio permitió el acceso al portal principal; sin embargo, los resultados aparecían en cero.
Además, al intentar acceder a los datos por municipio, el portal presentaba un error.
El CNE aún no ha emitido un comunicado explicando las causas de la caída del sistema ni ofreciendo un estimado de cuándo volverá a estar disponible. La institución se mantiene como la única fuente oficial para la divulgación de resultados en estas elecciones.
Mientras tanto, la atención del país continúa enfocada en la estrecha disputa por la presidencia, considerada una de las más cerradas de los últimos procesos electorales.