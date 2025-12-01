Cae sitio de resultados electorales del CNE en plena expectativa por ajustada competencia presidencial

Tegucigalpa, Honduras.

El sitio oficial de resultados sobre las elecciones generales del domingo 30 de noviembre del Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra caído desde horas del mediodía de lunes, en plena jornada de escrutinio de las elecciones generales de Honduras.

La última actualización disponible en la plataforma fue registrada a las 11:50 de la mañana, momento en el que se mostraba una reñida competencia entre los candidatos presidenciales Salvador Nasralla y Nasry Asfura, con una diferencia mínima de apenas 515 votos.