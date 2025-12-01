Motiño y Reynaldo Maldonado, la cerrada lucha por alcaldía de La Lima

La Lima, Cortés

La pelea por la alcaldía de La Lima es solo de dos, y aunque el liberal Reynaldo Maldonado ha dejado entrever que fue el ganador, en el último corte la suerte le favorece al exalcalde José Motiño del partido Nacional.

Anoche, en el primer corte, Motiño lideraba por cinco votos. La mañana de este lunes perdía por 141 votos contra Reynaldo Maldonado.