Motiño y Reynaldo Maldonado, la cerrada lucha por alcaldía de La Lima

El actual alcalde Santos Laínez quedará en el tercer lugar, pero en la cima ha habido tres cambios, actualmente, Motiño va ganando por 120 votos de diferencia

    Reynaldo Maldonado y José Motiño están en una dura lucha por la municipalidad de La Lima.
La Lima, Cortés

La pelea por la alcaldía de La Lima es solo de dos, y aunque el liberal Reynaldo Maldonado ha dejado entrever que fue el ganador, en el último corte la suerte le favorece al exalcalde José Motiño del partido Nacional.

Anoche, en el primer corte, Motiño lideraba por cinco votos. La mañana de este lunes perdía por 141 votos contra Reynaldo Maldonado.

Sin embargo, en la tarde, con el 38.92% de las actas escrutadas, el exalcalde limeño lleva 3,341 marcas y Maldonado llevaba 3,276, una corta diferencia de 65 votos.

Se han revisado 65 de 167 actas, es decir, el 38.92% del total. De las divulgadas, 17 muestran inconsistencias y 48 están correctas.

Así marchan las votaciones nivel municipal en La Lima.

Lo que sí es un hecho es que Santos Laínez de Libre, no será reelecto. Es tercero con 2,049 votos. De hecho cayó a la cuarta regiduría.

Redacción La Prensa
