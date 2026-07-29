Franklin Flores avisa: "Nos hemos venido preparando en silencio para dar la sorpresa"

San Pedro Sula, Honduras.

El defensor reconoció que muchos no creen en el plantel aurinegro tras lo ocurrido en torneos anteriores, pero afirmó que el grupo ha corregido errores y fortalecido su preparación física.

Con la mira puesta en conquistar el título del Torneo Apertura 2026, el lateral izquierdo Franklin Flores aseguró que en Real España han trabajado en silencio durante la pretemporada para convertirse en uno de los equipos protagonistas del campeonato.

Asimismo, Franklin Flores está convencido de que tiene las condiciones para sorprender y pelear por el objetivo que se han trazado: levantar la copa de campeón.

Primeramente, ¿cómo se siente de cara al inicio del torneo?

Primeramente, quiero agradecer a Dios por estar aquí en este lugar y por un día más de vida. Bueno, creo que nos hemos venido preparando en silencio para dar la sorpresa en este torneo. Hemos venido trabajando de la mejor manera y creo que estamos listos para afrontar el torneo que viene.

¿Trabajo físico y también algunos amistosos en esta pretemporada?

Sí, la verdad es que hemos hecho mucho trabajo físico. Físicamente estamos muy bien para arrancar el torneo. Y estamos muy ansiosos por comenzar y empezar a demostrar que vamos por el campeonato.

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Me llama la atención que decís que están trabajando para sorprender en este torneo. Muchos de repente no dan un peso por este Real España, por lo que ha pasado. ¿Ustedes cómo lo ven?

Sabemos que han sido momentos difíciles, pero hemos venido trabajando de la mejor manera. Sabemos que allá afuera hay muchos que no creen en nosotros, pero sabemos que también hay muchos que creen en nosotros. Así que vamos a dar la pelea por esas personas que creen en nosotros. Y para aquellos que no crean, empiecen a creer.

¿Qué creen que está haciendo diferente Real España para poder sorprender en este torneo?

Creo que hemos venido trabajando sobre lo que hemos fallado en torneos anteriores, para poder contrarrestarlo en este torneo y que nos pueda servir para poder lograr el objetivo. Creo que eso ha sido un paso muy importante. O sea, tratar de mejorar algunos errores que cometimos en el torneo pasado, que sabemos que estuvimos muy cerca de lograr el objetivo. Este torneo tiene que ser, sí o sí, lograr ese objetivo, que es ser campeón.

¿En qué se cambia? ¿En el estilo, la forma, la línea, el manejo del juego? ¿Qué es lo que realmente va a cambiar Real España?

Hemos trabajado mucho el manejo del juego, muchas transiciones. Creo que eso va a ser muy importante. Tenemos jugadores muy veloces y muy capaces para poder hacer un buen trabajo tanto en ataque como en defensa. Y creo que eso va a ser muy importante para este torneo, para poder mantenernos durante todo el torneo bien físicamente.

¿En Liga habrá algún tipo de ventaja, entre comillas, por el hecho de que ustedes no estarán compitiendo a nivel internacional?

Sabemos que todos los partidos son diferentes. El torneo va a estar difícil, será muy competitivo, porque ahora vemos más equipos en primera división. Creo que será un torneo muy competitivo y no sabemos todavía con qué sorpresa van a llegar los rivales, pero creo que hemos venido trabajando de la mejor manera para contrarrestar todo lo que los rivales puedan traernos y prepararnos de la mejor manera.

Con la salida de Julio, ¿con quién te va a tocar pelear el puesto en la lateral izquierda?

La verdad es que hay muchos jugadores en el club que pueden jugar muy bien en esa posición. La verdad es que eso, en lo personal, a mí me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa es trabajar bien, entrenarme bien para cuando me toque jugar, tratar de hacerlo de la mejor manera y poder ayudar al club y poder rendir para el club.