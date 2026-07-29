Video de Manuel Zelaya sobre el regreso de JOH circula como reciente, pero fue publicado en abril

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video en el que el expresidente Manuel Zelaya Rosales habla sobre una presunta candidatura presidencial del también expresidente Juan Orlando Hernández. La descripción de la publicación asegura que el video fue grabado después del regreso del dirigente nacionalista a Honduras, ocurrido el 26 de julio de 2026. Sin embargo, la publicación es engañosa. Aunque las declaraciones sí fueron pronunciadas por Zelaya, el video fue grabado el 30 de abril de 2026, antes de la conmemoración del Día del Trabajador (2 de mayo). “MEL SALE DE LA CUEVA POR LA INGERENCIA DE LAS POCAS BASES DE LIBRE Y LA PRESIÓN DE QUE JOH VOLVIÓ”, dice textualmente la descripción de un post en TikTok que ha sido compartido decenas de veces desde el 28 de julio.

La desinformación surgió tras el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, quien llegó al país el domingo 26 de julio de 2026, después de permanecer recluido durante cuatro años en Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El retorno del exmandatario ocurrió luego de que la justicia hondureña suspendiera la orden de captura internacional que pesaba en su contra por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su administración. Hernández arribó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, donde fue recibido por familiares, dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional. Según información publicada por EL HERALDO, Hernández deberá comparecer ante la justicia hondureña en una audiencia programada para el 3 de agosto de 2026, relacionada con el caso Pandora II.

Video de abril