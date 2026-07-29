Video de Manuel Zelaya sobre el regreso de JOH circula como reciente, pero fue publicado en abril

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula un video en el que el expresidente Manuel Zelaya Rosales habla sobre una presunta candidatura presidencial del también expresidente Juan Orlando Hernández.
La descripción de la publicación asegura que el video fue grabado después del regreso del dirigente nacionalista a Honduras, ocurrido el 26 de julio de 2026.
Sin embargo, la publicación es engañosa. Aunque las declaraciones sí fueron pronunciadas por Zelaya, el video fue grabado el 30 de abril de 2026, antes de la conmemoración del Día del Trabajador (2 de mayo).
“MEL SALE DE LA CUEVA POR LA INGERENCIA DE LAS POCAS BASES DE LIBRE Y LA PRESIÓN DE QUE JOH VOLVIÓ”, dice textualmente la descripción de un post en TikTok que ha sido compartido decenas de veces desde el 28 de julio.
La desinformación surgió tras el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández, quien llegó al país el domingo 26 de julio de 2026, después de permanecer recluido durante cuatro años en Estados Unidos.
El retorno del exmandatario ocurrió luego de que la justicia hondureña suspendiera la orden de captura internacional que pesaba en su contra por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su administración.
Hernández arribó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, donde fue recibido por familiares, dirigentes y simpatizantes del Partido Nacional.
Según información publicada por EL HERALDO, Hernández deberá comparecer ante la justicia hondureña en una audiencia programada para el 3 de agosto de 2026, relacionada con el caso Pandora II.
Video de abril
Mediante una búsqueda inversa en Google de un fotograma clave del video difundido en redes sociales, se localizó la publicación original en la cuenta de Facebook de Manuel Zelaya. El material contiene la misma secuencia utilizada en la publicación viral.
El video fue publicado el 30 de abril de 2026, antes de la conmemoración del Día del Trabajador y casi tres meses antes del regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras.
La grabación dura 5 minutos con 44 segundos. En ella, Zelaya cuestiona la gestión del gobierno de Nasry Asfura por el alto costo de vida y el bajo incremento del salario mínimo.
A partir del minuto 2:02, Manuel Zelaya afirma que el gobierno se prepara para el regreso de Juan Orlando Hernández y para una presunta candidatura presidencial del exmandatario. Aunque en la secuencia se mencionan ambos hechos, Zelaya se refiere al retorno de Hernández como un acontecimiento futuro.
La búsqueda también permitió localizar varias publicaciones de medios de comunicación (1, 2, 3 ) que difundieron la secuencia el 30 de abril y el 1 de mayo de 2026.
Por lo tanto, la verificación confirma que el video fue publicado el 30 de abril de 2026, casi tres meses antes del regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras. La grabación es auténtica, pero fue difundida con un contexto temporal engañoso.